Booba croise DJ Khaled et se moque directement de lui

En balade au volant de sa voiture dans les rues de Miami où il réside, Booba a croisé DJ Khaled et s’est ouvertement moqué de ce dernier en diffusant la vidéo sur ses réseaux pour s’en amuser.

Dans ses nombreux conflits avec d’autres artistes, Booba s’en était pris à DJ Khaled il y a un peu plus d’un an au mois de janvier 2024 pour le traiter de vendu, “Un des plus grands gros vendus de l’histoire du rap” avant d’ajouter “Rendons le hip-hop formidable à nouveau”. B2O n’avait pas donné plus d’explication sur cette attaque, mais cela semblait être en lien avec l’attitude indifférente du producteur américain d’origine Palestine envers la situation à Gaza et la guerre israélo-palestinienne. Depuis le début du conflit, DJ Khaled ne s’est jamais exprimé sur le sujet et s’affiche même régulièrement sur ses réseaux en train de vivre sa meilleure vie en profitant de sa richesse.

Booba rigole de DJ Khaled !

Cette absence de prise de position avait donc agacé Booba qui n’apprécie pas plus DJ Khaled aujourd’hui plus d’une année après ce coup de gueule et il l’a croisé par hasard à Miami. Le rappeur français exilé aux Etats-Unis a en effet aperçu le producteur américano-palestinien dans une voiturette comme celle utilisée pour circuler sur les terrains de golf, il a décidé de le filmer pour le ridiculiser avec le commentaire moqueur en criant depuis son véhicule, “DJ à l’aide. DJ Khaled le halouf [cochon]”. Khaled n’a pas entendu le DUC et a poursuivi son chemin.

“DJ Khaled le son qui l’a fait avec Rihanna rachète tous tes albums réunis”, “Dj Khaled et trop loin pour lui, il sait même pas qui est Booba” “Booba, c’est un pauvre aigri ! KHALED à 50 ans a son propre JET flocké le blaze de son label montre à 3 millions au poignet Elie met encore des pressions à des TikTokeur au même âge” “dj khaled eteint booba que ça soit financier ou dans la rue, il met un contrat sur ta tête quand il veut contraire ment à bomba” se sont moqué les internautes dans les commentaires mitigés sur le choix de Booba de narguer DJ Khaled.