Booba s’en prend encore à Damso sur ses choix de carrière, “un coup d’pied au cul”

Alors que Damso vient de dévoiler son morceau pour le Sidaction intitulé “Grand Soleil“, il s’est encore attiré les foudres de son ancien compère Booba qui ne digère par les choix de carrière et la direction artistiques de son ex-poulain du 92i.

Pour faire patienter son public en attendant le 30 mai 2025 avec la parution de son nouvel album “BĒYĀH” et sa fin de carrière prochaine, Damso a récemment posé un couplet sur le single “Free Congo” de Gradur et présente le single “Grand soleil” pour le Sidaction sur lequel il a regroupé 18 artistes dans tous genres musicaux : Youssoupha, Eddy de Pretto, Lous and The Yakuza, Eva, Hoshi, ElGrandeToto, Kalash Criminel, Médine, Louane, Pomme, Juliette Armanet, Charlotte Gainsbourg, Pierre de Maere, Amadou & Mariam, Fally Ipupa, Adèle Castillon et LUCKY LOVE pour un titre produit par Dson Beats, Paco Del Rosso. “C’est important de ramener de l’espoir là-dedans (…) J’ai l’impression que dans ma génération, on est moins informés.”, a confié le rappeur Belge sur la sortie de cette chanson qui n’a pas vraiment convaincu Booba.

La réaction sans mâcher ses mots de Booba à la carrière de Damso !

“Au nom de dieu les gars, quand je compare au Damso actuel, je peux pas croire que c’est le même rappeur. Genre c’était prodigieux pour moi, il allait finir top 3 all time mdr” a réagi un internaute sur la direction artistique de Damso depuis son départ du 92i en 2018 qui a fait éclater son clash avec Booba. Pour accompagner ses propos, l’internaute relayé un extrait du morceau “Ζ. Kietu” paru en 2017 pour démontrer la différence de style du Damso avant sa séparation avec le label de B2O. Ce dernier a été interpellé par ce tweet et l’a commenté avec le message “C’est parce que c’est pas le même tout simplement. Et qu’il a personne autour de lui pour lui mettre un coup d’pied au cul.“ pour fustiger son ex-compère.

Malgré les années qui passent depuis le début de leur conflit et l’absence de réaction de Damso aux attaques de Booba, leur différend est toujours d’actualité, car le boss du 92i ne compte pas lâcher l’affaire.