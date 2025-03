Daniel Riolo tacle sèchement SDM : “SDM viens dans l’After, on va…”

La réaction de Daniel Riolo à la performance de SDM avant PSG-OM ce dimanche soir n’a pas tardé et il s’est indigné des propos du rappeur à son encontre. Le membre du 92i a mis tout le monde d’accord avec sa prestation sauf le journaliste de RMC.

SDM a fait sensation hier soir avant le classico avec son min-concert d’avant match au Parc des Princes, le rappeur a réussi à mettre l’ambiance dans tout le stade avec l’interprétation de ses tubes du moment comme “Cartier Santos” et “Dolce Camara“, ce dernier single est un titre de son compère Booba sur lequel il est en featuring. Dans ce hit, l’artiste du label de B2O s’attaque ouvertement à Daniel Riolo avec la phrase “On encaisse, on rit aux nez des fédéraux / La mère à Riolo, le père à Riolo”. Au mois de juin dernier, l’animateur de l’After Foot avait confié n’est pas être très affecté par cette pique et que ses enfants lui ont fait découvrir la musique de SDM, “c’est peut-être le morceau qui a le plus plu à mes enfants. Et ça les a fait marrer.”.

C’est incroyable d’être aussi violent, s’agace Daniel Riolo contre les paroles de SDM !

Aujourd’hui l’opinion de Daniel Riolo semble plus contrasté après le passage de SDM au Parc des Princes, le rappeur a notamment laissé les spectateurs du stade reprendront les paroles du morceau dans lequel le journaliste est cité. Dans l’émission, l’After Foot sur RMC, le journaliste est revenu sur ce passage pour livrer son avis en expliquant que ses enfants sont fans de ce titre de Booba, “ça les fait kiffer parce qu’ils se disent que ça fait vedette d’être insulté comme ça“. Il a ensuite révélé avoir contacté SDM pour le convier dans son émission, son équipe a assuré travailler sur cette rencontre sauf que le rappeur n’a pas donnée suite à cette requête, “j’ai appris qu’il n’avait rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu’il me détestait. Dans la vie, quand tu détestes quelqu’un pour des propos sur le football, c’est que tu n’as pas grand-chose à faire comme occupation.”.

Il a ensuite déploré les attaques à son encontre en ironisant sur le fait que ce soit le “revers de la notoriété” avant de déclarer, “C’est violent, mais il faut faire avec. À partir du moment où ça fait marrer mes enfants, ils disent juste que ça doit faire bizarre à leurs grands-parents, mais mes parents ne sont pas au courant de la chanson, ils n’écoutent pas de rap !”. Riolo confesse ensuite écouter le single “Dolce Camara” et l’avoir dans sa playlist, mais ne pas comprendre pourquoi on le déteste pour ses critiques sur le foot avant de ressortir l’affaire de son clash avec Nicolas Anelka, “Les gars, redescendez, c’est du ballon. De là à me détester, j’ai envie de lui dire : ‘SDM viens dans l’After, on va discuter, il n’y a pas de problème.’ C’est incroyable d’être aussi violent dans des chansons pour ça. En plus, SDM, je l’aime bien, c’est un bon rappeur.”.