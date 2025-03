Gims sous le charme de Karine Dolls ? Elle réagit

Après la rumeur d’un lien entre Gazo et Karine Dolls lancée par le blogueur Aqababe, cette dernière était de passage dans l’émission de Sam Zirah dans laquelle elle s’est confiée sur sa rencontre avec Gims lors du tournage du tube du moment, “Ciel“.

Au casting de la télé-réalité, l’île de la tentation, Karine Dolls s’est exprimé dans le programme Youtube de Sam Zirah sur les dessous de l’émission avec quelques révélations croustillantes sur le tournage et les tensions entre les candidats ou sur les critiques à son encontre. La jeune femme de 23 ans est aussi revenue sur sa collaboration avec Gims. Depuis plusieurs semaines, Gims trône au sommet du Top Singles avec ses tubes, le single “Ciel” est un énorme carton et s’est fait prendre sa place de N°1 en France par un titre du rappeur parisien, “Ninao“. Il y a deux mois, Meugui a dévoilé le visuel de “Ciel”, en deux mois d’exploitation le clip a franchi les 24 millions de vues.

“Si on avait parlé de Booba…”, Karine Dolls révèle les dessous de sa rencontre avec Gims !

Karine Dolls a décrit sa rencontre avec Gims sur le tournage de ce clip et le comportement du chanteur en répondant à la rumeur qu’il serait tombé sous son charme alors que les rumeurs d’une rupture avec sa compagne Demdem circulent depuis la fin d’année passée. “C’était trop bien. Le clip est magnifique, j’aime trop.”, explique-t-il tout d’abord avant d’assurer qu’elle a été ravie de travailler avec l’ancien leader de la Sexion D’Assaut, “Gims est trop cool. On a un peu papoté. On a parlé de bien de trucs. Même si on avait parlé de Booba, je ne l’aurais pas dit.” rigole-t-elle avant d’ajouter, “J’ai grandi en écoutant du Gims donc on a bien parlé. C’est un vrai artiste engagé, j’aime trop.”.

“Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça.”, se défend ensuite Karine Dolls sur les critiques de l’attitude de Gims dans le clip, “Dans la vidéo, il me pousse beaucoup, c’est trop gentil. Il m’encourage beaucoup, c’est mignon ou professionnel, je ne sais pas.”. L’invitée de Sam Zirah a ensuite conclu, “Je suis un peu timide de base, les premières séquences étaient bien, il voulait rajouter un peu de peps donc il m’encourageait.”.