Kanye West choque Kim Kardashian sur le scandale Diddy

Cette fois-ci, ce n’est pas à cause de sa femme Bianca Censori ou ses propos antisémites que Kanye West, mais sur le dossier Diddy et il a rendu furieux son ancienne épouse, mère de ses enfants, Kim Kardashian avec ses propos controversés.

Samedi a encore fait scandale avec le partage d’un inédit sur X nommé “Lonely Roads Still Go to Sunshine”. Habitué a choqué les internautes avec ses tweets vulgaires ou encore pour prôner le na*isme, c’est en musique que Kanye West a choqué. Dans les paroles de ce morceau, Ye parle de Diddy accusé de trafic sexuel et actuellement incarcéré en attendant son procès qui s’annonce sulfureux, il cite aussi Christian « King » Combs, le fils du producteur et plus surprenant sa fille, North West.

Kanye West déclenche la fureur de Kim Kardashian en associant leur fille à Diddy

Selon les rumeurs, la jeune fille âgée 11 ans aurait rejoint son père lors d’une session d’enregistrement en studio pour se joindre à la conception de ce single qui devrait figurer son projet d’album de gospel. Au début de la chanson dévoilée par le rappeur, on peut entendre les propos de Diddy en train de remerciant Ye de le soutenir. Kanye West a en effet publiquement exprimé son soutien à Sean Combs ces dernières semaines. North West prend ensuite la parole dans la suite de l’extrait “Quand tu me vois briller, alors tu vois la lumière”.

Cette publication a rendu, furieuse, Kim Kardashian. Elle a exigé que sa fille ne soit pas associée à P.Diddy, “J’ai envoyé des papiers pour qu’elle ne soit pas dans la chanson de Diddy, pour la protéger” a-t-elle réagi à la diffusion de cet extrait audio sauf que Kanye West ne compte pas faire marche arrière et lui a déclaré la guerre, “Modifie-le le contrat, ou ça va être la guerre. Et aucun de nous ne se remettra des retombées publiques“. Avant de conclure qu’il va falloir le tuer.

Kanye West a aussi rappelé sur X qu’il détient les droits d’auteur pour sa North West avant d’effacer ses posts.