La réaction sans mâcher ses mots de Vald sur Drake clashé par Kendrick Lamar

De retour après une période d’absence musicale, Vald a annoncé son nouvel album “Pandémonium” et s’est exprimé sur ce projet dans une interview dans laquelle il a également livré son avis tranché dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar pour prendre position en faveur du dernier nommé.

Depuis une année, le rap américain est en effervescence avec l’embrouille entre Drake et Kendrick Lamar. C’est un couplet de Kendrick dans le projet du duo Metro Boomin et Future qui a tout lancé, il a placé une attaque contre Drizzy avant celui-ci ne réplique. Par la suite, le diss-track “Not Like Us” de Kendrick Lamar en réponse au rappeur canadien, ce morceau a été un énorme succès en battant des nombreux records l’année passée. Le single a décroché 5 Grammy Awards en début d’année avec le titre de la meilleure chanson, sur Spotify, le morceau a aussi franchi le cap du milliard de streams.

Vald démolit Drake dans son embrouille face à Kendrick Lamar !

Les chiffres du succès de “Not Like Us” démontre la victoire de Kendrick Lamar. Pour contrer son rival, Drake a décidé de porter plainte contre lui et son label. Son ennemi a ensuite continué de le narguer devant des milliards de personnes en direct à la télévision lors de sa performance à la mi-temps du Super Bowl avec l’interprétation de son diss-track, “Je veux jouer leur chanson préférée, mais tu sais qu’ils adorent me poursuivre en justice” avait-il lancé pour piquer le Canadien qui s’est attiré des nombreuses critiques pour son choix de poursuivre son rival devant la justice, une opinion que partage Vald, selon lui, Drake est le perdant de ce duel.

“Je te jure, Drake, il a baltringué de fou quand il a porté plainte.”, déplore d’abord Vald avant de continuer sur le fait que Drake aurait perdu tous ses soutiens dans le rap après sa plainte, “Maintenant, il a baltringué de fou, il a perdu tout le hip hop. Je pense même qu’il a perdu le clash quand il porte plainte. Parce que vraiment, quand tu es là, t’avance un clash et que tu perds tes couilles en portant plainte…”. “Frérot, t’es pas un mec du hip hop.”, a conclu le rappeur du 93 dans cette interview pour la promotion de son nouvel opus à venir pour le 28 mars prochain.