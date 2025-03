MHD : sa réaction sans mâcher ses mots à son incarcération

Retour en prison pour MHD qui a brisé le silence ! Il y a deux semaines, la lourde sentence est tombée pour le prince de l’afro trap lors du jugement en appel dans le cadre du procès du meurtre de Loic K, le rappeur de 30 ans a été condamné à une peine de 12 ans de prison, il s’est exprimé sur son incarcération dans cette affaire.

Depuis le début de l’affaire, MDH clame son innocence même si lors du procès en appel, il a pris la parole au tribunal pour se défendre et a reconnu ses torts comme celui d’avoir laissé sa voiture à des amis, le véhicule en questions a été utilisé pour renverser la victime, Loic K avant son passage à tabac ayant causé sa mort, mais le rappeur dément toujours sa présence sur place au moment du drame sauf que les enquêteurs ont recueilli la déclaration d’un témoin qui affirme avoir aperçu l’artiste sur lieux le soir du meurtre.

Les regrets de MHD qui s’excuse !

“Le succès m’a fait croire que j’étais prêt à tout faire. Entre ces quatre murs, je réalise que l’homme ne vaut rien. À tous ceux que j’ai offensés, je vous prie de m’excuser. On se verra, Incha’Allah” confesse MHD dans un message sur sa sentence et son emprisonnement qui pourrait mettre fin à sa carrière de rappeur qu’il avait repris à la suite de sa libération sous surveillance après son premier passage en prison pour la même affaire. Le chanteur évoque ses regrets et a tenu à s’excuser alors qu’il lui reste encore la possibilité d’un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation pour contester le verdict de la cour d’appel. Ce nouveau jugement va reprendre le dossier pour contrôler que le droit a bien été respecté dans cette affaire sans revenir sur le fond du dossier jugé en appel.

Pour le moment, les avocats de MHD n’ont pas précisé s’il a décidé ou non de demander un pourvoi en cassation et il pourrait donc devoir purger l’intégralité de se peine de 12 années de prison.