Bianca Censori interpellée par une peinture à l’acrylique de sa tenue osée aux Grammy

La tenue transparente qui a fait la couverture de tous les médias people de Bianca Censori aux côtés de Kanye West lors de leur arrivée sur le tapis rouge de la cérémonie des Grammy Awards 2025 a inspiré une jeune artiste pour l’une de ses créateurs et elle a interpellé le couple pour avoir leur avis.

Personne n’a oublié la sortie médiatique du couple formé de Kanye West et Bianca Censori le 2 février dernier à la Crypto.com Arena de Los Angeles à l’occasion de la 67e cérémonie des Grammy Awards, convié à l’événement les deux tourtereaux ont fait sensation sur le tapis rouge. En effet, la femme de Ye a retiré son long manteau en fourrure devant les photographes pour laisser apparaitre sa robe moulante et transparente, laissant peu de place au doute sur son anatomie qu’elle apprécie mettre en évidence à chacune de ses sorties. Le rappeur américain a fièrement affiché sa compagne ainsi vêtue en lui laissant la vedette pour poser devant les objectifs.

Bianca Censori dans sa robe transparente provocatrice en peinture !

En plus de cette tenue choquante arborée par Bianca Censori, le couple de stars n’en est pas resté là, car ils sont surpris tout le monde par la suite avec leur départ de la cérémonie après cette apparition sur le tapis rouge des Grammy, sans participation à la soirée et découvrir les artistes récompensés. Face aux critiques, Kanye West a ensuite assumé la tenue de son épouse en assurant qu’il l’a validé et en étant fier que sa femme se soit retrouvée N°1 des tendances dans le moteur de recherche Google. Malgré les commentaires négatifs des détracteurs, cela n’a donc pas affecté Ye et Bianca, ils ont même donné l’inspiration à une artiste pour une peinture.

En effet, sur les réseaux, Desiree Singleton a tenté d’interpeller Bianca Censori et Kanye West sur sa création, une peinture acrylique sur toile qui représente la femme de Ye dans sa robe transparente aux Grammy Awards. « Kanye West I painted your wife. (‘J’ai peint ta femme.’) » a-t-elle écrit comme message en le mentionnant pour tenter d’obtenir son avis sur cette réalisation.