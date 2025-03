Le rappeur Landy serait impliqué dans le cambriolage survenu chez Inoxtag

L’enquête sur le cambriolage au mois de novembre dans une maison de Inoxtag progresse et une révélation surprenante vient d’être faite dans la presse. Le rappeur Landy est soupçonné d’être impliqué dans le méfait, il a été arrêté par les forces de l’ordre dans le 93 à Saint-Denis en compagnie d’un autre individu.

Avec trois albums à son actif, « Assa baing » en 2019, « A-one » en 2020 et « Brave » en 2023 le rappeur Landy s’est fait connaître avec son tube, « Médusa » et ses collaborations, Dadju sur « Muerte », Niska sur « Millions d’euros », « En bas de chez moi » avec Squadra ou encore en compagnie de GLK sur « 93% Tijuana ». Ce mercredi 18 mars, il fait de nouveau parler de lui, mais pour une autre raison que la musique, le rappeur est soupçonné d’être lié au cambriolage d’une maison détenu par le célèbre Youtubeur, Inoxtag.

Landy en garde à vue après le cambriolage d’une maison d’Inoxtag

Le journal Le Parisien vient de révéler que ce matin la police a procédé aux interpellations deux personnes suspectées dans cette affaire, l’un des individus arrêté et placé en garde à vue est Gahoussou Sylla, plus connu dans le monde du rap sous le nom de scène de Landy. Le chanteur est déjà connu des services de police pour des faits de violences, il a fait plusieurs séjours derrière les barreaux entre 2013 et 2018, au mois d’octobre 2024, suite à un rodéo dans la rue sur un accotement, il s’était retrouvé en garde à vue.

Dans cette affaire, Landy est soupçonné par les enquêteurs d’avoir participé le 6 novembre 2024 au cambriolage dans les Yvelines à Poissy d’une demeure en location appartenant à Inoxtag. Les cambrioleurs ont dérobé des cartes Pokémon lors de ce préjudice, ils ont brisé une fenêtre pour pénétrer dans la maison, c’est le second cambriolage subit par le vidéaste en quelques semaines.