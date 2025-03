Ce rappeur et combattant de MMA victime d’un vol perd un demi-million

Après l’affaire Inoxtag dans laquelle le rappeur Landy est suspecté comme étant l’auteur du cambriolage dans une des maisons du Youtubeur, un autre rappeur français est lié à une affaire de vol à son domicile, mais il en est la victime, Abou Debeing.

L’Audi RS Q8 d’Abou Debeing volée ainsi que son disque d’or !

Ces derniers mois, Abou Debeing a fait parler de lui pour ses débuts réussis dans le MMA, l’ancien rappeur du Wati B s’est lancé avec réussite dans le sport de combat avec une victoire pour sa grande première dans l’octogone. Aujourd’hui, il fait à nouveau l’actualité pour une raison bien moins joyeuse, son domicile s’est fait cambrioler et les malfaiteurs ont dérobé un important butin, le préjudice est estimé à un demi-million d’euros pour le combattant de MMA.

Les faits ont eu lieu à Rueil-Malmaison dans le 92 dans la soirée de lundi 17 mars, le domicile d’Abou Debeing a été victime d’une intrusion avec vol, le constat est lourd pour le rappeur, son Audi RS Q8 a disparu, tout comme des chaussures et de vêtements de marques luxe ainsi que ses montres ou encore un disque d’or. Selon la description du journal Le Parisien, les malfaiteurs sont rentrés dans le domicile en forçant une porte-fenêtre du logement. Ce énième fait divers affectant une personnalité en France démontre que la célébrité attise de plus en plus la convoitise des cambrioleurs, c’est d’ailleurs ce qui a poussé certains rappeurs a quitté la France pour des problèmes de sécurité comme l’ont déjà expliqué Booba exilé à Miami, Kaaris parti au Portugal ou encore Sadek et Lacrim qui résident à Dubaï.