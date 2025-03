Coflix : la nouvelle adresse en mars 2025

Dans la liste des plateformes de streaming populaires auprès des internautes figure Coflix, il est toutefois important de noter que malgré son attrait gratuit sans devoir créer un compte pour accéder au contenu demandé le site est dans l’illégalité en France et c’est cela qui cause régulièrement son changement d’adresse.

Fort d’un énorme contenu avec des milliers de films, séries ou encore documentaires, Coflix est aussi très régulièrement mis à jour avec des contenus récents et plusieurs liens pour chacun d’entre eux pour satisfaire les requêtes des utilisateurs le tout sans publicité et sans devoir payer un abonnement avec une qualité optimale. De plus en plus populaire, la plateforme plait aux internautes pour sa simplicité d’utilisation que ce soit pour du streaming ou bien encore du téléchargement direct mais fait face à des blocages à répétition en raison de son caractère illicite.

En effet les autorités bloquent fréquemment les plateformes de streaming non officielles, Coflix ne respecte pas les droits d’auteur des contenus multimédias, afin de lutter contre cette pratique l’ARCOM demande aux FAI de bloquer l’accès aux noms de domaine en France. Il est donc primordial de tenir compte de la mise en garde à face l’accès et l’utilisation d’un site tel que Coflix qui est formellement interdit par la loi et répréhensible.

Les administrateurs ont toutefois trouvé une façon de répliquer aux blocages, la mise en place d’un nouveau nom de domaine avec une autre extension, dans le cas de Coflix la dernière en date au 19 mars 2025 est coflix.mov. Il est aussi possible de se tenir informé des modifications d’URL via le canal Telegram sur le lien, t.me/Coflix1. À noter qu’il est également possible de passer par un VPN comme NordVPN pour simuler une connexion depuis l’étranger et passer outre le blocage de l’adresse par les FAI en France.