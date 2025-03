Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, c’est officialisé

Il y a quelques jours, la rumeur d’une liaison entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière a commencé à circuler avant que Paris Match ne confirme l’information avec des images exclusives du nouveau couple formé de l’animateur de TPMP et la belle-fille de président Emmanuel Macron pour démontrer la véracité de la nouvelle.

Cyril Hanouna a trouvé le grand amour, il s’unit avec la fille de Brigitte Macron !

Après des mois de rumeurs sur ses liens avec Kelly Vedovelli, Cyril Hanouna est passé à autre chose et est tombé sous le charme d’une nouvelle chroniqueuse de son émission phare. Tiphaine Auzière a récemment complété l’équipe des chroniqueurs de TPMP, cette avocate de 41 ans est connue pour être la fille de Brigitte Macron et a fait succomber Baba avec qui la relation n’est plus uniquement professionnelle.

« Au fil des mois, insensiblement, l’intérêt réciproque se mue en complicité, la complicité en attirance, l’attirance en besoin de se voir et de se confier. », révèle Paris Match sur cette union avant d’expliquer sur cette idylle, « Les rendez-vous téléphoniques succèdent aux dîners entre amis. Il se passe quelque chose ». Selon le magazine, le couple aurait même annoncé officiellement à leurs proches cette relation, à la grande surprise de Brigitte Macron qui soutient sa fille, « c’est la stupéfaction. Mais la première dame soutient toujours ses enfants ».

En attendant les réactions des deux principaux intéressés sur cette information, Cyril Hanouna a réussi rebondir après la fin de C8, TPMP est désormais diffusé en streaming et c’est un énorme succès d’audience avec des millions de spectateurs chaque semaine avant que l’animateur ne fasse son retour à la rentrée prochaine sur M6 avec un nouveau programme.