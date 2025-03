Kanye West dégomme le couple Jay-Z/Beyoncé

Bien loin de son activité musicale, Kanye West continue d’agiter la controverse avec ses propos polémiques, en quelques heures le mari de Bianca Censori s’est embrouillé avec Kendrick Lamar, Playboi Carti, Drake, Tyler The Creator, Metro Boomin, Future, Iggy Azealia et vient de s’attaquer aux enfants du couple Jay-Z/Beyoncé.

Kanye West pète un plomb

Kanye West s’est encore lâché sur X et rien ne semble pouvoir le stopper dans ses provocations répétées. Cette semaine, il a ciblé Kendrick Lamar sur performance au Super Bowl et son clash avec Drake, « Personne n’a jamais écouté Kendrick, personne ne connaît AUCUNE de ses chansons. Moi, Travis Scott ou Drake méritons le SuperBowl bien avant lui. JE DÉTESTE NOT LIKE US« . Il s’est aussi attiré les foudres de Playboi Carti qui lui a demandé de se taire, « YE Ferme Ta Pu*aîn De Gueule » mais le pire est à venir avec ses attaques contre la famille de Jay-Z même ses enfants se sont fait insulter par Ye.

Alors qu’il ne subit aucune censure du réseau social X, Kanye West s’en est pris brutalement à Beyoncé, Jay-Z, et leurs enfants dans ses derniers tweets. « Quelqu’un a-t-il déjà vu les cadets de Jay-Z et Beyoncé ? Ils sont attardés. Et c’est pourquoi l’insémination artificielle est une bénédiction. Avoir des enfants attardés est un choix« a lancé Ye avant d’effacer son message puis de préciser l’avoir supprimé pour échapper à des sanctions de l’application, « Je tiens à ce que tout le monde sache que j’ai supprimé la publication sur la famille de Jay-Z et Beyoncé et celle de Jerry Lorenzo, car il y avait un risque que mon compte Twitter soit supprimé, pas parce que je suis quelqu’un de bien ».

Le message de Kanye West a choqué des milliers d’internautes qui l’ont interpellé pour déplorer que c’est un « attardé » pour avoir insulté des enfants et ils ont exprimé leur dégout face aux déclarations du rappeur américain qui a également déclenché la fureur de son ex-femme Kim Kardashian pour avoir enregistré un morceau avec un audio de Diddy auquel participe sa fille North alors que le producteur de musique est accusé de trafic se*uel.