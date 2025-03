Papystreaming : la véritable nouvelle adresse du site

Papystreaming fait face à des nombreux clones qui sont des sites malveillants avec des publicités abusives ou des liens vers l’installation de logiciels pour infecter votre appareil par l’intermédiaire de cheval de Troie, d’un malware, ils sont souvent comme but de dérober des informations personnelles et sensibles. Au mois de mars 2025, le site officiel est toujours actif, mais contraint de souvent changer d’adresse en raison de son activité illicite pour le piratage des œuvres protégés par le droit d’auteur.

Dans les moteurs de recherche, des sites tels que « Papystreaming.xyz » ou « Papystreamingfilms.net » apparaissent dans les résultats, mais ce sont des fausses plateformes ayant comme but de vous voler vos informations sensibles comme les mots de passe de vos comptes sur différentes plateformes ou encore d’obtenir vos coordonnées bancaires. Les clics sur les publicités vous redirige également vers des sites frauduleux infectés avec des virus. À la date du 19 mars 2025, la véritable adresse de Papystreaming est papystreaminghd.net/film-gratuit/.

Attention, même si le contenu de Papystreaming est très attirant (la plateforme compte des millions d’abonnés) pour les amateurs de films et séries avec son immense médiathèque et les dernières nouveautés cinématographiques en version français et haute qualité ainsi que les exclusivités des plateformes de streaming légales, l’activité du site est inédite par les lois françaises et passible de sanction pour les administrateurs ainsi que pour les utilisateurs, il est donc important de connaitre les risques encourus sur son utilisation.

Les internautes peuvent être sanctionnés d’une amende et d’une coupure de l’accès à Internet. Les administrateurs de la plateforme changent régulièrement le nom de domaine afin de contourner les blocages des FAI qui luttent contre les sites pirates avec la coopération avec des fournisseurs d’accès Internet.