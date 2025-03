Teddy Riner explique pourquoi il a recalé 15 millions d’€ pour rejoindre l’UFC

Malgré l’attrait financier, Teddy Riner n’a pas succombé l’attrait de l’argent et a recalé une offre astronomique de l’UFC pour combattre dans la cage afin de laisser tenter par une aventure dans le MMA !

Des combattants de diverses disciplines comme Cédric Doumbé ancien champion du monde de kickboxing acceptent de s’essayer au MMA très en vogue et de plus en plus populaire avec souvent une attirance pour empocher d’importante somme d’argent. Des judokas Karo Parisyan et Rick Hawn l’ont également réalisé avec réussite, cela pourrait en inspirer d’autres comme Teddy Riner, le judoka français a effectivement eu l’opportunité de débuter dans le MMA mais il a refusé.

Teddy Riner refuse 15 millions de dollars pour combattre dans l’octogone !

Avec un impressionnant palmarès de 11 titres de champion du monde ainsi que de 3 titres olympiques en solo, Teddy Riner n’a aucun projet de changer de discipline, même s’il a eu l’occasion de le faire. La plus prestigieuse des ligues de MMA, l’UFC a proposé au champion français de se battre dans l’octogone comme il vient de le révéler dans un entretien pour Le Quotidien du Sport.

« Si la question est : « Est-ce que je vais y signer un jour », la réponse est non. Je suis très bien où je suis. Malgré les propositions financières que je reçois, mon sport, c’est le judo« , a assuré Teddy Riner lors de cette interview pour affirmer ne pas souhaiter rejoindre l’UFC et poursuivre sa carrière dans le judo. Il a ensuite dévoilé le montant proposé par Dana White il y a quelques mois pour tenter de le convaincre de combattre dans la cage de l’UFC mais en vain, l’argent ne le fera pas changer d’avis.

« L’année dernière [on m’a proposé] 15 millions. Pour 3 combats avec l’UFC. Mais ce n’est pas possible. Si je signais là-bas, tout ce que j’ai créé dans le judo, mon palmarès, il s’envole ! Ça ne m’intéresse pas […]. 15 millions, c’est bien, c’est une belle somme, mais ce n’est pas l’argent qui m’anime » a expliqué le champion français.