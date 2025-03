Cyril Hanouna met un coup de pression à Delormeau : une preuve accablante l’incrimine

Après le démenti de l’avocat de Cyril Hanouna sur les révélations des menaces de Cyril Hanouna contre Matthieu Delormeau lorsqu’il était encore chroniqueur dans son émission Touche Pas A Mon Poste, Mediapart vient de révéler un vocal pour démonter la véracité des accusations.

Cyril Hanouna aurait proféré des menaces violentes envers Matthieu Delormeau

Suite aux rumeurs sur les tensions sur le plateau télévisé de TPMP notamment concernant les coups de pression contre les chroniqueurs, plus particulièrement Matthieu Delormeau. En réponse, l’animateur a répliqué aux informations de Mediapart par l’intermédiaire de son avocat pour les démentir formellement en niant la moindre menace ou intimidation envers son ancien chroniqueur. Le média a réagi dans la foulée pour démonter le contraire avec un enregistrement audio pour dévoiler toute la vérité sur cette affaire.

Mediapart révéle les coulisses chocs de TPMP

Dans cet audio daté du mois de février 2023, Hanouna s’en prend ouvertement à Delormeau en off lors d’une coupure publicitaire de TPMP. L’animateur reproche au chroniqueur une absence justifiée par des raisons personnelles et sur une chute des audiences de l’émission que ce dernier a présenté. « Je te le dis, on n’est pas chez ta mère ici » lâche Baba envers Matthieu Delormeau qui explique « Ma mère, elle est morte ». « Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois » menace ensuite sèchement Hanouna sans aucune compassion en demandant des excuses du chroniqueur, ce dernier se plie finalement à l’exigence du présentateur de TPMP.

La suite de l’enregistrement démontre la violence des mots d’Hanouna contre Delormeau en allant jusqu’à le menacer de mort s’il n’était pas son ami, « On a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang […] T’es mon ami, mais t’es pas mon ami, je te tue […] Je vais te frapper ». Le chroniqueur a acté son départ de TPMP quelques mois après cet incident sans justifier son choix alors qu’il était dans l’équipe des chroniqueurs pendant 8 longues années.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large de Mediapart sur les coulisses chocs de TPMP, évoquant des « menaces, lynchage et règlements de comptes » de la part de Cyril Hanouna sur l’équipe de son émission.