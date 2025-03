Kanye West veut terminer la carrière de Playboi Carti

Kanye West s’est encore fait un nouvel ennemi et le mari de Bianca Censori est allé jusqu’à menacer Playboi Carti en assurant être le pire rival qu’il peut avoir.

Après la polémique cette semaine de ses propos insultants contre les enfants de Jay-Z et Beyoncé, Kanye West continue de servir sur le réseau social X au point d’agacer Playboi Carti qui l’a interpellé pour le lui demander de se taire de façon virulente. Ye a réagi pour annoncer vouloir le terminer en le « brûlant » dans une « chambre à gaz » pour mettre un coup de pression à son rival.

Ça chauffe entre Kanye West et Playboi Carti, Ye annonce la fin de son rival !

L’embrouille a éclaté suite au message de Playboi Carti sur X pour demander à Kanye West de fermer sa « gueule », ce dernier a ensuite répliqué pour l’avertir en le menaçant ouvertement, « CARTI N’EST QU’UN GENTIL GAMIN MAIS IL A DÉPASSÉ LES LIMITES ET MAINTENANT JE VAIS FAIRE TOUT CE QUE JE PEUX POUR BRÛLER LÉGALEMENT CE N**A DANS UNE CHAMBRE À GAZ JE SUIS AU-DESSUS DE TOUS CES N****S ET ON NE DÉFIE JAMAIS LE PARRAIN JE SUIS LE PIRE ENNEMI À AVOIR. ».

Déchainé, Kanye West a poursuivi avec un tweet contre Playboi Carti pour faire encore monter la tension entre eux d’un cran, « CARTI T’ES UN ENFANT TU FAIS SEMBLANT D’ÊTRE SOMBRE. JE SUIS DANS CE MILIEU DEPUIS 30 ANS ET J’AI VU ET JE SAIS CE QU’IL EN EST VRAIMENT. JE SUIS LE PARRAIN, JE SUIS LE LEADER. CETTE HISTOIRE AVEC CARTI EST LA DERNIÈRE DÉCEPTION QUE JE PEUX SUPPORTER. CARTI SI NORTH ÉTAIT TA NIÈCE TU NE LA LAISSERAIS PAS ÊTRE VICTIME DE TRAFIC. TOUT ÇA C’EST POUR LA NOTORIÉTÉ POUR VOUS TOUS. CE SONT MES VRAIS ENFANTS. ».

Les échanges entre les deux rappeurs font suite à l’agacement de Ye contre Playboi Carti, il y a quelques jours, selon lui celui-ci aurait contacté Kim Kardashian afin de travailler avec North West sur son nouvel opus. Cette collaboration n’a pas eu lieu, mais cela n’a pas manqué d’énervé Kanye West qui a notamment affirmé détenir les droits d’auteur de sa fille, « J’AI DÉCIDÉ QUE NORTH NE FERA AUCUNE CHANSON AVEC CARTI. COMMENT ÇA SE FAIT QUE JE SOIS LAISSÉ DE CÔTÉ POUR L’ALBUM ET QU’ENSUITE IL DEMANDE À KIM D’AVOIR DES VOCAUX DE MA FILLE ». Kanye West a également dévoilé un audio de P.Diddy pour une chanson avec North sans l’accord de sa mère, Kim Kardashian a ensuite fait part de sa désapprobation sur cette démarche.