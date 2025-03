Mokobé réagit à la photo de N’Golo Kanté avec sa supposée épouse

« Le footballeur Franco-Malien N’Golo Kanté, s’est officiellement marié aujourd’hui à Bamako (Mali) » décrit la légende de la publication d’une photo de N’Golo Kanté au Mali en compagnie d’une jeune femme devenue virale sur les réseaux et des millions de vues sauf qu’il s’agit là d’une fake news que les proches du footballeur français ou encore le rappeur Mokobé ont dénoncé afin de rétablir la vérité.

La réaction de Mokobé à la rumeur de mariage de Kanté !

L’ancien milieu de terrain de Chelsea, champion du monde avec l’équipe de France en 2018, N’Golo Kanté évolue désormais en Arabie Saoudite dans le club d’Al-Ittihad Club dirigé par le Français Laurent Blanc, et dans lequel évolue d’autres joueurs tricolores comme Karim Benzema et Moussa Diaby. Pendant l’actuelle trêve internationale, N’Golo a quitté l’Arabie Saoudite pour se rendre au Mali d’où son originaire ses parents, plusieurs photos de son séjour circulent sur la toile depuis le début de la semaine et sur l’une d’elle, il apparait aux côtés d’une femme dans une tenue de mariée traditionnelle et des médias africains ont affirmé qu’il s’agit de son épouse lors de son mariage.

La rumeur a pris de l’ampleur sur les réseaux et des nombreux médias africains ont annoncé que N’Golo Kanté s’est marié, mais l’information est totalement fausse. Les proches du joueur ont démenti la rumeur. Le rappeur Mokobé a également pris la parole sur cette fake news pour mettre en garde les internautes, « FAKE NEWS 🚨 si vous voyez une info circulez comme quoi le joueur le plus humble de l’histoire du football N’Golo Kanté Mali 🇲🇱 France 🇫🇷 est marié à cette ravissante femme, c’est complètement faux, c’est tout simplement sa belle-sœur et cette photo a été prise lors d’un mariage merci. », a-t-il expliqué en révélant que la jeune femme sur le cliché est la belle-sœur de l’international français, la photo a bien été prise lors d’un mariage mais ce n’est pas celui du joueur d’Al-Ittihad.