Gims présente sa nouvelle acquisition, une magnifique Rolls Royce Cullinan

Toujours au sommet du Top Singles en France, notamment grâce au titre « Ninao« , Gims était de passage dernièrement à Dubaï ou il a reçu un beau de la famille royale et aussi fait l’acquisition d’une nouvelle voiture de luxe, une Rolls-Royce Cullinan.

Dans une story, Gims a présenté son cadeau de la famille royale de Dubaï. « Alors, ceci est un cadeau de la famille royale de Dubaï. Ce bois provient du Cambodge. Il est extrêmement rare, en gros, ça coûte une blinde. La particularité de ce bois, c’est qu’il a été formé par une réaction naturelle lorsque ce dernier se protège des insectes en sécrétant une substance pour se former. » a-t-il confié pour décrire l’objet en bois du Cambodge arborant les armoiries des Émirats arabes unis. Ensuite, dans une autre story, le rappeur parisien a dévoilé son dernier achat, une Rolls-Royce Cullinan nouvelle édition.

Gims dépense une somme folle pour son nouveau bolide de la marque Rolls-Royce, l’intérieur de la voiture est splendide !

Numéro 1 au classement des titres les plus streamés sur Spotify depuis plusieurs mois en enchaînant les tubes, Gims a récemment signer un gros contrat de distribution avec les labels de musique Believe et Play Two dont le montant est estimé à 20 millions d’euros afin de préparer la sortie de deux albums en solo. L’ancien leader de la Sexion D’Assaut a fêté cela en se faisant plaisir avec une voiture de luxe, habitué à s’offrir des gros bolides, il a cette fois-ci opté pour une Rolls-Royce, il a choisi le modèle Cullinan de la célèbre marque symbolisée par les deux R. Dans une vidéo, le chanteur a dévoilé les images de la réception du véhicule avant de le présenter dans les détails à ses fans.

« Regardez-moi ce volant, tout est digitalisé. Contrairement à l’ancienne modèle, tout est digitalisé. Regardez-moi ce bleu Tiffany. Oh my god, regarde-moi ça. Nous avons les deux clés. », commente Gims en affichant la voiture dont le prix estimé à 400 000 euros avec la finition sélectionnée par le rappeur.