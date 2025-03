Wiflix : Adresse de Wiflix mise à jour en mars 2025

Les administrateurs de Wiflix viennent encore d’annoncer un changement de nom de domaine pour leur plateforme suite à un nouveau blocage pour les fournisseurs d’accès en France de l’ancienne URL pour des raisons d’activités de piratage du site.

« Wiflix déménage pour rester accessible à tous ! Partage l’info avec tes amis pour continuer à profiter ensemble du meilleur du streaming ! Bon visionnage à tous ! » ont annoncé les administrateurs de Wiflix sur les réseaux pour confirmer la mise en ligne d’un autre nom de domaine de la plateforme au 22 mars 2025 après un énième blocage du nom de domaine en France par les FAI, la nouvelle adresse est wiflix-max.top.

Même si Wiflix est toujours entièrement gratuit et sans contraire de devoir souscrire à un abonnement pour les utilisateurs, le site est financé par la publicité parfois trop intrusive, il est recommandé d’installer uBlock Origin ou AdBlock sur votre navigateur pour surfer sur le site dans un désagrément, sans des publicités agaçantes. Attention à l’utilisation d’une plateforme telle Wiflix, si vous rencontrez en effet des difficultés pour accéder à la dernière adresse active, il est possible que l’URL soit bloquée par votre fournisseur d’accès à Internet. Dans ce cas, l’utilisation d’un VPN peut être nécessaire pour contourner ces restrictions.

L’adresse de Wiflix est bloquée à de la violation des droits d’auteur par le site qui propose du contenu audiovisuel protégé sans l’autorisation des détenteurs de ces droits. Les ayants droit demandent souvent le blocage de ces sites pour protéger leurs œuvres et les autorités prennent des mesures pour lutter contre le piratage en ligne. Les sites de streaming et de téléchargement illégaux peuvent également présenter des risques pour les utilisateurs, tels que des logiciels malveillants, des publicités intrusives, et des problèmes de sécurité.