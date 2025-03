Darkiworld disparu, comment trouver la nouvelle adresse en mars 2025

Darkiworld anciennement nommé Darkino n’est plus accessible depuis quelques jours et la fin de la plateforme pourrait de préciser, car les administrateurs sont restés silencieux depuis, le site est toujours indisponible.

Face au développement des sites de streaming et de téléchargement gratuit comme Darkiworld très populaire auprès des internautes amateurs de films et séries, les autorités ont mis en place des blocages des noms de domaine de ce type de plateformes, car cette activité est jugée illégale en France. Cet article a uniquement un but informatif et ne partage au lien du contenu à télécharger gratuitement.

Darkiworld se démarque d’autres plateformes en proposant un immense catalogue avec du contenu en haute qualité, souvent en 4K et des nouveautés exclusives, le tout sans aucun abonnement payant mais la plateforme n’a rien d’officielle et ne respecte pas le droit d’auteur des contenus proposés que cela soit en téléchargement direct gratuit ou streaming. Face à ce fléau, les autorités ont décidé de mener une guerre contre les sites pirates comme Darkiworld avec des fréquentes requêtes auprès des fournisseurs d’accès à Internet, Orange, Free ou encore Bouygues afin de bloquer l’accès aux adresses des domaines illicites.

La dernière adresse darkiworld7.com n’est donc plus accessible depuis la France et aucune URL n’a été mise en place au 24 mars 2025, il est toutefois possible de suivre l’actualité de la plateforme sur Telegram, t.me/s/tirexo_officiel afin de connaitre la décision des administrateurs de Darkiworld sur la fin du site, la mise en place d’une autre adresse ou bien le retour pour une autre activité. Vous pouvez également tenter de vous connecter depuis l’étranger en passant par un VPN.