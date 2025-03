Koba LaD en GAV, il est soupçonné d’avoir aidé Mohamed Amra durant sa cavale

Déjà en prison, Koba LaD risque très gros dans cette affaire qui le lie à Mohamed Amra. Soupçonné d’avoir aidé la cavale de ce dernier, le rappeur vient a été placé garde à vue par les enquêteurs dans le cadre du dossier de l’évasion de celui avec qui il a partagé la même cellule en 2023 à la prison de la Santé en 2023 lors de leur incarcération.

Koba LaD n’en finit plus avec ses démêlés judiciaires. Déjà condamné à plusieurs mois de prison pour avoir séquestré son ancien manager et dans l’attente de son jugement pour homicide involontaire dans l’enquête de l’accident routier mortel qu’il a causé, le rappeur se retrouve encore impliqué dans une grave affaire, celle de l’évasion et la cavale de Mohamed Amra.

Koba LaD est soupçonné d’avoir aidé Mohamed Amra durant sa cavale !

Alors que son nom avait déjà été cité dans la presse dans ce dossier au début du mois en raison du rapprochement entre le malfrat et la BMF (Black Manjak Family), un groupe communautaire en lien avec le rappeur selon les révélations du Parisien, le quotidien vient de révéler aujourd’hui que le compagnon de Wejdene et rencontré Amra en prison. La police a procédé ce lundi à plusieurs interpellations d’individus suspectées d’avoir pu aider le narcotrafiquant dans sa cavale à destination de la Roumanie, de l’avoir caché et planifié sa sanglante évasion.

Dans la liste des personnes interpellées figurent Koba LaD affirme le journal Le Parisien en citant une source proche de l’enquête, les forces de l’ordre ont cherché le rappeur à la prison de Fleury-Mérogis pour l’interroger et le placer en garde à vue, son avocat n’a fait aucun commentaire sur ces révélations. Dans ce dossier, le nom de Koba revient à plusieurs reprises, un associé du chanteur Hervé M a été arrêté par les enquêteurs il y a trois semaines et avait mis en examen avec lui suite à la rixe dans une boîte à Paris en novembre 2022. Nixon M, le frère de l’associé du rappeur, est aussi suspecté d’avoir participé à l’attaque au péage d’Incarville dans l’Eure lors de l’évasion de Mohamed Amra sauf que celui-ci est décédé au mois de novembre dernier et ne pourra pas être entendu par les enquêteurs.