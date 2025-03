Voici les 12 rois du rap selon Kanye West sans Kendrick Lamar

Après ses révélations osées sur Iggy Azalea, découvrez la nouvelle déclaration de Kanye West, le célèbre rappeur nomme ses 12 rois du rap, avec une absence remarquée de Kendrick Lamar dans le classement, Ye l’a exclu de sa liste avec un tacle au passage en assurant que Kendrick n’a jamais été un roi, il l’accuse d’avoir ruiné l’album de Playboi Carti.

Comme des nombreux rappeurs, Kanye West s’est exprimé sur son classement des meilleurs rappeurs de tous les temps, dans des classements qui font souvent débats. Le Top 12 de Ye ne fait pas vraiment débat, il a cité tous les poids du rap américain ainsi que les légendes comme 2Pac et Biggie dans sa liste des meilleurs rappeurs dans laquelle il y a une seule absence notable, celle de Kendrick Lamar.

Dans un tweet, Kanye West a établi sa liste des « 12 rois du rap » sans omettre de se nommer. Lil Wayne, Jay-Z, Drake, The Notorious B.I.G, Tupac Shakur, 50 Cent, Eminem, LL Cool J, RUN DMC, Nas, Rakim et enfin lui-même voici le classement du Top 12 de Ye. Dans les noms cités, il n’y a pas vraiment de surprise, il a nommé tous les rappeurs ayant marqué l’histoire du hip hop à travers les années. Le seul nom manquant qui aurait sa place dans ce classement, Kanye West l’a justifié, c’est Kendrick Lamar, « Kendrick n’a jamais été roi. Peut-être roi de la West Coast mais pas le roi du monde, il ne l’a jamais été » a-t-il déclaré pour expliquer cette absence avant d’aller plus loin.

Même si Kendrick Lamar a tout raflé lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards 2025 avec notamment le succès du morceau « Not Like Us » dans lequel il clash Drake, cela n’a pas convaincu Kanye West pas réellement fan de Kendrick comme il vient de le faire savoir, « Kendrick est un bon gamin dans une ville de fous mais Lucian est allé trop loin avec tous ces trucs l’année dernière et cette année. » a confié Ye avant de poursuivre en déplorant que celui-ci a détruit le dernier album de Playboi Carti, « Toutes ces ‘industry plants’ ont ruiné l’album du roi de l’underground… Carti faisait ma musique préférée jusqu’à ce que j’entende Kendrick sur son album. Ce que je veux dire, ce n’est pas à propos de Kendrick, c’est juste un pion. ».

Kanye West a conclu ses propos avec une critique de « Not Like Us » qualifié de flop selon son avis.