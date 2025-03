Gims tacle la cérémonie des Flammes et se proclame N°1

Ninao, Ciel, Spider, Sois Pas Timide ou encore Diana, Gims empile les tubes ces derniers mois et personne n’arrive à le détrôner de la première place du Top Singles en France et cela lui a permis de décrocher des nombreuses nominations à l’édition 2025 des Flammes sauf que le rappeur parisien a interpellé ses fans à ne pas voter, il a aussi annoncé ne pas participer à cette cérémonie.

Gims demande aux fans de ne pas voter pour lui aux Flammes et annonce son absence !

Lors de la 40ème édition des Victoires de la musique, Gims avait exprimé sa satisfaction de remporter le trophée de l’artiste masculin de l’année, à l’approche d’une autre cérémonie de remise des récompenses musicales en France, les Flammes, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut a confié ne pas être intéressé par cet événement. En effet, la liste des nominations pour la troisième édition de la Cérémonie Les Flammes programmée le 13 mai prochain vient d’être dévoilée et les votes sont désormais ouverts.

Pour cette nouvelle cérémonie des Flammes spécialisée dans la musique urbaine, 25 trophées vont être remis aux artistes, un jury d’experts et le public vont élire les gagnants de cette soirée. Dans les nominés, SDM est nommé à 8 reprises, SCH est présent dans 8 catégories tout comme Tiakola mais nommé à 9 reprises. Gims est également présent à reprises, dans la catégorie album nouvelle pop de l’année avec son projet « Le nord se souvient : l’odyssée », morceau de l’année avec « Spider », featuring de l’année pour sa collaboration avec Dystinct et enfin meilleur artiste masculin. L’annonce des nominations n’a pas emballé Meugui et il l’a fait savoir.

« Je n’y serai pas donc svp mes cavaliers ne vous fatiguez pas à voter, on sait déjà qui est #1. Merci pour votre soutien infaillible« , a commenté Gims dans une story avec une photo du trophée des Flammes et une croix pour afficher sa désapprobation contre cette cérémonie.