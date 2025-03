Hatik réagit à ses propos violents contre un fan

Hatik est sorti du silence pour s’expliquer sur son altercation verbale avec un lors d’un récent concert dont les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

« Continue tes menaces, je vais te ba*ser tout de suite ici » avertit Hatik dans la séquence diffusée sur X en début de semaine pour le différend entre le rappeur et un spectateur dans la foule à l’occasion de son dernier concert vendredi dernier. Il y a quelques semaines déjà, l’interprète du rôle d’Apash dans la série Validé avait fait parler lors d’un de ses shows en quittant la scène pour annuler sa prestation à Clermont-Ferrand en révélant s’être blessé en faisant du sport et s’être ensuite rendu à l’hôpital pour soigner sa blessure. Cette fois-ci, c’est à l’occasion d’un concert dans la ville de Metz qu’un autre incident a eu lieu pendant sa performance.

Hatik ne mâche pas ses mots envers un fan avant de s’expliquer !

Alors qu’il poursuit sa tournée pour défendre sur scène son dernier opus « La vie de Tyler », Hatik a été indigné par une personne dans le public le 21 mars durant son concert dans la salle de La Boîte à Musique à Metz et il a décidé de le recadrer sévèrement : « Attends, coupe le son. Continue tes menaces, je vais te ba*ser tout de suite ici. Viens sur scène, je vais te n*quer ta mère ici. T’es là, tu veux ouvrir ta bouche (…) Arrête de faire le mariole ici. ».

Face aux critiques de son comportement menaçant, Hatik s’est confié sur cet incident pour le média « La Montagne« . « Y a des mecs qui se sont incrustés dans le concert et qui n’avaient rien à faire là. Leur délire, c’était de gueuler dans la tête des gens des trucs qui n’avaient rien à voir avec le concert. », décrit le rappeur sur le début de l’altercation avant de poursuivre sa description en assurant qu’un individu l’a mise en garde de vouloir régler des comptes, « Le gars se sent un petit peu pousser des ailes. Il me dit ‘on va voir ça après’. Peut-être que j’aurais pas dû réagir comme ça, mais moi, dans mon langage, le ‘on va voir après’, ça veut dire ‘pourquoi tu veux attendre, viens tout de suite’. C’est juste ça ce qui s’est passé. ».