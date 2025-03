Voici pourquoi Koba LaD est incriminé dans l’affaire Mohamed Amra

Nouveau scandale pour Koba LaD dont la carrière de rappeur est de plus en plus compromise avec tous ses scandales judiciaires de ses derniers mois, pour le compagnon de Wejdene dont le nom est désormais incriminé dans l’enquête de la cavale de Mohamed Amra.

La police soupçonne le rappeur français d’avoir aidé le narcotrafiquant pendant sa cavale, le lien entre les deux hommes, ils se sont rencontrés en 2023, à la prison de la Santé. Il a également été confirmé que des proches de Marcel Junior Loutarila de son vrai nom, sont impliqués dans la Black Manjak Family, une organisation criminelle suspectée d’avoir soutenu la fusillade à une aire de péage d’autoroute pour l’évasion du malfrat avant sa cavale.

Les liens entre Koba LaD et Mohamed Amra sont établis par les enquêteurs !

Les enquêteurs ont établi plusieurs éléments clés pour lier Koba LaD à cette affaire et ont décidé de le placer en garde à vue en début de semaine pour le questionner sur ses liens avec Mohamed Amra :

Proximité avec Mohamed Amra

La cohabitation en prison entre le rappeur et le narcotrafiquant a attiré l’attention des enquêteurs. Koba LaD a en effet partagé une cellule avec Mohamed Amra en 2023 à la prison de la Santé, selon des sources judiciaires.

Liens confirmés avec la Black Manjak Family (BMF)

La rumeur qui a circulé il y a quelques jours dans la presse c’est confirmée, plusieurs membres de l’entourage de Koba LaD sont interpellés dans cette affaire et sont identifiés comme faisant partie de la BMF, une organisation criminelle soupçonnée d’avoir orchestré l’évasion de Mohamed Amra.

Autre fait incriminant Koba LaD, son label musical, « BMF Agency » (Black Manjak Family Agency), partage le même acronyme que cette organisation, ce qui a renforcé les suspicions des enquêteurs au début de l’affaire.

Interpellations et soupçons

Incarcéré pour une autre affaire, Koba LaD a été placé en garde à vue le 24 mars 2025 dans le cadre d’une nouvelle vague d’arrestations liées à l’évasion de Mohamed Amra, bien que pour le moment son rôle exact ne soit pas encore précisé par le parquet, les enquêteurs souhaient le questionner sur ce dossier.

Plusieurs des proches du rappeur, dont son ancien associé Hervé M. et son frère Nixon M qui est décédé au mois de novembre dernier, sont soupçonnés d’avoir aidé Amra pendant sa cavale ou participé au commando d’évasion.

Les avocats de Koba LaD nient toute implication dans l’évasion et n’ont pas commenté officiellement le placemement en garde à vue de leur client alors que l’enquête se poursuit sur des connexions entre son réseau et la BMF. Le rappeur en prison depuis un peu plus 6 mois est déjà connu de la justice pour d’autres autres affaires : homicide involontaire aggravé suite à un accident mortel survenu en septembre 2024, des faits violences en boîte de nuit, détention de stupéfiants et la séquestration de son ancien manager.