Black M est prêt à en découdre, le rappeur prépare son 1er combat

Après s’être embrouillé avec le combattant amateur de MMA, Alpha Yero Mansare sur les réseaux, c’est désormais officiel, Black M se lance dans les sports de combat et prépare son premier duel sur le ring.

Après le rap, Black M s’est fixé un nouvel objectif

Cela fait plusieurs semaines que Black M se consacre à sa nouvelle passion en dehors de la musique, les sports de combat. Sur ses réseaux, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut a relayé plusieurs vidéos dans lesquelles il s’entraine à la boxe. Les images d’Alpha Diallo ont suscité la réaction d’Alpha Yero Mansare qui l’a provoqué dans une vidéo où il frappe un punchling à l’effigie du rappeur parisien avec un message pour le défier sur le ring, « Black M la boxe/mma ce n’est pas un jeu… Sois, tu assumes et je te casse en deux, soit tu retournes gentiment chanter madame Pavoshko (…) je n’arrête pas le pressing tant que tu n’acceptes pas le combat boxe anglaise/mma, je m’en fous ».

Black M a répondu favorablement à cette requête et d’accepter de monter sur le ring pour combattre face à Alpha Yero Mansare à la fin de la période du ramadan dans un combat de boxe anglaise. Le rappeur s’est ensuite exprimé sur ce duel au micro de RMC Sport lors d’un événement de l’UFC à Londres pour confirmer son souhait de se mettre à la boxe anglaise avec un affrontement à venir. « C’est fort possible qu’on me voit boxer cette année » a-t-il annoncé.

« Je lui ai dit qu’en anglaise, on se règle quand tu veux » a précisé Black M sur une possible opposition contre le champion du PEF, Alpha Yero Mansare.