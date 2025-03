Booba se moque de BFM qui confond Damso avec Youssoupha

Le 14 mars denier, Damso a dévoilé son nouveau single collaboratif avec 17 artistes pour le Sidaction et à l’occasion d’une interview pour BFM TV, Booba s’est moqué du journaliste de la chaine télévisée qui a confondu le rappeur Belge avec Youssoupha.

« Grand Soleil » c’est le titre du dernier hymne du Sidaction produit par Damso afin de sensibiliser le public sur la lutte contre le Sida et soutenir les chercheurs. Pour cette production, le belge s’est entouré de nombreux artistes de divers genres musicaux Adèle Castillon, Amadou et Mariam, Charlotte Gainsbourg, Eddy de Pretto, El Grande Toto, Eva, Fally Ipupa, Hoshi, Juliette Armanet, Kalash Criminel, Louane, Lous and the Yakuza, Lucky Love, Medine, Pierre de Maere, Pomme, Youssoupha ainsi que d’une chorale gospel. Les bénéfices de ce titre sont reversés au Sidaction et Damso poursuit la promotion de ce single dans les médias comme lors d’une récente interview pour BFM TV qui a interpellé à juste titre Booba.

Damso confondu avec Youssoupha, Booba dégomme BFM

En effet, Booba a partagé un extrait vidéo sur X de cet entretien de BFM avec Damso dans lequel le journaliste présente le single avant de confondre Youssoupha avec l’ancien membre du 92i pour présenter l’interview. Les internautes se sont amusés de cette erreur de BFM tout comme Booba qui en a profité pour tacler Damso et son projet de faire une pause dans sa carrière afin de voyager dans un camping-car, « »J’ai écrit dans les airs je regardai les gens en d’ssous » mais ferme ta gueule Youssoupha monte dans ton putain de camping-car« .

Damso n’a pas réagi à cette bourde de BFM et s’est confié sur la chanson « Grand Soleil », « J’ai l’impression que dans ma génération, on est moins informés. C’est moins un sujet. Et j’ai envie que ce titre aide les gens à aller s’informer, se faire dépister » a-t-il expliqué avant d’ajouter « On doit se documenter, communiquer, briser les tabous, parce qu’il y a aussi un aspect psychologique. ».