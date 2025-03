MMA : Baki sans adversaire : le combat Felix avec Klinkhammer annulé

Depuis sa victoire contre Cédric Doumbè le 7 mars 2024 à l’Accor Arena lors du PFL Europe Paris 2, le retour dans l’octogone de Baki se fait attendre, son prochain combat dans la cage est prévu pour le 16 mai 2025 à l’occasion de l’Ares FC 30 à l’Adidas Arena de Paris contre l’allemand Felix Klinkhammer sauf que ce dernier ne devrait finalement pas affronter le pratiquant français d’origine tchétchène.

Le combat entre Baki et Félix Klinkhammer est annulé

En effet, selon le média MMArena, le face à face entre Baki et Félix Klinkhammer, programmé le 16 mai à ARES, est annulé, plus de cinq autres combattants ont refusé d’affronter jusqu’à présent Baïssangour Chamsoudinov toujours invaincu en MMA avec un bilan de huit victoires en huit combats. Le français est toujours à la recherche d’un nouveau rival, qui devrait être annoncé très prochainement pour l’Ares FC 30. Klinkhamer a été destitué de son titre et n’est plus le champion ARES.

Baki n’a pas encore réagi à cette information alors que l’affiche du combat contre Felix Klinkhammer s’annonçait explosive, celui-ci compte un bilan de 10 victoires en autant de combat dont sept par soumission et devait défendre son titre de champion face au français. Cette nouvelle tombe également alors que la date du combat contre Cédric Doumbé est toujours en attente, la revanche devrait cette année comme l’ont annoncé précédemment les deux combattants de MMA mais aucune date officielle n’est encore actée.