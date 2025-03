Sofiane affirme ne pas aimer le luxe, Booba démontre son mensonge

Toujours aussi actif sur les réseaux, Booba ne manque jamais une occasion de titiller ses ennemis comme il vient encore de le faire en découvrant une vidéo de Sofiane au festival Series Mania vêtu de plusieurs grandes marques de luxe alors qu’il avait assuré quelques années auparavant de ne pas avoir d’intérêt pour s’habiller avec des telles marques.

Dans une story qu’il a également partagé sur X, Booba a partagé un montage vidéo d’une ancienne interview de Sofiane pour le média Rapunchline datée du mois de janvier 2018 à l’occasion de la promotion de son album Affranchis. Dans cet entretien, Fianso s’est exprimé sur des sujets très divers, la manière de dépenser son argent ou encore ses enfants, les showcases dans les chichas, les clashs dans le rap, des nombreuses confidences et c’est celle sur sa façon d’utiliser son argent qui a suscité la curiosité de B2O.

Sofiane ne voyait pas l’intérêt d’acheter des marques de luxe avant de s’afficher avec, Booba ressort la vidéo !

« Je ne sais pas claquer. C’est un truc de fou ce que je vais te dire parce qu’il y a des mecs de quartier qui s’habillent dans certains endroits, avec certaines marques. Et ils disent : « si je serais lui, je ferai un carnage ». », décrit tout d’abord Fianso avant de déplorer le prix excessif des marques de luxe, « Maintenant, j’ai la chance d’avoir une équipe qui débloque de l’argent pour de la sape pour mes clips. Je n’ai pas forcément le besoin. Et c’est vrai qu’il y a des trucs qui ne doivent pas le prix que ça coûte. ». Sofiane donne ensuite un exemple avec une veste à 20 000 euros en traitant de clown ceux qui portent un habit d’une telle valeur alors qu’il pourrait utiliser l’argent pour aider un proche démuni, « Une veste à 20 000, c’est n’importe quoi. Tu es un clown. Là, les 20 000 que tu vas mettre dans ta veste, demande-toi si dans ton entourage y a peut-être pas quelqu’un qui a besoin de toi. ».

Dans la suite séquence, Sofiane apparait à Series Mania pour la promotion d’une série à laquelle il a participé et le média Le Point Mode le questionne pour connaitre les marques qu’il porte. « Berluti, Hermès et Cartier » répond Fianso, des marques de luxe qui sont à l’inverse de ses anciennes déclarations et cela n’a pas échappé à Booba qui ne compte pas rater une occasion de tacler le rappeur du 93.