Quand Booba a prédit la magouille révélée par Platini de la Coupe du Monde 98

Depuis l’ère des réseaux sociaux, Booba s’active pour dénoncer certaines pratiques frauduleuses comme celle des « influvoleurs » mais bien avant cette époque, l’ancien membre du groupe Lunatic dès ses débuts dans le rap n’a pas hésité à prendre ouvertement la parole pour donner son avis afin de spéculer sur certaines magouilles comme le fait que la Coupe du Monde 1998 a été truquée. Une prédiction que Michel Platini a ensuite confirmée.

Perplexe sur la victoire des Bleus en 98, Michel Platini a validé la punchline de Booba !

Retour à la fin des années 90 lorsque Booba dévoilent avec Ali le premier album du groupe Lunatic, « Mauvais Oeil » et fait une prédiction dans le morceau « Civilisé » produit Cris Prolific. « On veut te bai*er dès que tu montes. Et je me demande si c’est truqué comme la Coupe du Monde, donc j’emmer*e tout le monde » chante Booba dans le premier couplet de ce titre. Des paroles en référence à la victoire de l’équipe de France de football à la coupe du monde 1998 organisée en France que Booba a écrit quelques mois après de triomphe des Bleus. Cette punchline a refait surface avec les révélations Michel Platini.

En effet, 20 ans après la première victoire des Bleus au Mondial, Michel Platini a confié en 2018 dans une interview que le ressenti de Booba s’est révélé être exact, car il a affirmé que l’organisation du calendrier du tournoi a été mis en place pour favoriser le futur vainqueur de la compétition. Le calendrier s’est monté afin de faciliter une confrontation en finale entre la France (dans le groupe A) et le Brésil (dans le groupe C) avec comme objectif d’éviter que les deux équipes se rencontre avant la finale.

« Quand on a organisé le calendrier, on a fait une petite magouille. », a expliqué Michel Platini de se justifier, « On ne va pas s’emmer*er pendant 6 ans à organiser la Coupe du monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Vous pensez que les autres ne le faisaient pas dans les autres Coupes du monde ? Tu penses… ».