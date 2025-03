Tiakola imite Tupac, il s’inspire de 2Pac pour sa tenue à Bercy

Inspiré par Tupac pour sa tenue vestimentaire, Tiakola a fait trembler Bercy hier soir et va tenter de rééditer sa performance dès ce jeudi avec une seconde soirée de feu au programme !

Lors de son concert à l’Accor Arena dans la soirée de ce mercredi 26 mars 2025, Tiakola a rendu hommage au Tupac en adoptant une tenue et un style scénique inspirés du légendaire rappeur américain décédé en 1996 qui continue d’influencer les artistes de nos jours. L’ancien membre du groupe 4Keus s’est en effet habillé comme 2Pac à la Fashion Week de Milan en 1996 lors du défilé Versace. Tiakola a rendu hommage au Congo avec cette tenue en faisant broder sur sa veste la carte de la République démocratique du Congo.

Pour sa première à Bercy, Tiakola a offert au public l’un des meilleurs concerts de ce début d’année 2025. Pendant près de 3 heures de spectacle, il a enchainé l’interprétation de ses plus grands tubes de discographie avec une entrée sur le titre « Si j’savais » et des nombreux invités. Ce sont 16 invités qui l’ont accompagné pendant sa prestation, Genezio, Ronisia, ses compères du groupe 4 Keus ou encore le Britannique Dave sont apparus sur la scène aux côtés de Tiakola pour un show réussit.

Lors de l’interprétation de son titre « Coucher de Soleil », Tiakola a même lâché son émotion, en larmes, il a offert une soirée inoubliable aux spectateurs avant la seconde date de ce soir, un concert retransmis sur France.tv.

De plus, il a fait jouer différents classiques de la musique congolaise, et a fait monter Chily, Zepeck et Mwinda Mannekin pour célébrer ! pic.twitter.com/5bjTZEXzhw

— Bangrz (@Bangrzfr) March 27, 2025