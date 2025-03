Drogba, le nouveau clip de Oskoow, révélé avec le titre Manon B de Tiakola

Oskoow, révélé avec le titre Manon B (single de diamant feat Tiakola et Ryflo)



confirme son ascension sur la scène urbaine avec son nouveau titre Drogba.



Sur une production dynamique avec une montée en puissance qui capte l’attention,



l’artiste nous plonge dans un univers où rap et influences afro se rencontrent.



Il sera sur scène le 11 mai à La Maroquinerie.

Oskoow est un artiste originaire de Saint-Julien (74).

Avec une palette musicale plus que diversifiée, le jeune artiste parvient à plonger son audience dans plusieurs univers avec des sonorités principalement R&B et bien d’autres.

D’origine congolaise, Oskoow a principalement, durant toute son enfance, été bercé par la Rumba (Koffi Olomide, Werrason, Fally Ipupa…).



L’artiste déclare avoir été inspiré par des artistes tels que Hamza, Damso, Brent Faiyaz, PartyNextDoor ou encore Bryson Tiller…

C’est seulement en 2021 qu’Oskoow montre qu’il est séduit par le domaine puisqu’il se lance sérieusement dans la musique et sort son premier titre « Insta 1 », cela annonce le début d’une série de freestyle sur le réseau social Instagram.



À la fin de cette année, Oskoow nous fait part de ses questionnements et ses inquiétudes sur le son “La Diff”, une fois sorti ce titre représente son tout premier succès et comptabilise aujourd’hui un peu plus de 20 millions de streams sur Spotify.

Début 2023, l’artiste dévoile une toute nouvelle facette musicale en sortant “Ce Soir”, il souhaite que son audience se rende compte de sa polyvalence et satisfaire tout type de d’auditeurs.

Ayant enchaîné les singles, Oskoow envoie en juin 2024 son premier projet intitulé “INS!DE” où il prouve encore plus sa polyvalence et son envie d’exprimer pleinement ses émotions.

C’est tout juste après ce premier projet que l’artiste Tiakola invite Oskoow sur sa mixtape “BDLM vol.1” sur une funk brésilienne en featuring avec Ryflo intitulé “MANON B” actuellement certifié single de Diamant