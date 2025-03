Tirexo, Zone Téléchargement, Wawacity Zone-Annuaire : des nouvelles adresses

En mars 2025, les plateformes de streaming et téléchargement illégal comme Tirexo, Zone Téléchargement et Wawacity ont une nouvelle fois changé d’adresse comme chaque semaine pour contourner les blocages des FAI et des autorités.

Pourquoi ces changements fréquents ?

Blocages légaux : Les FAI français (Orange, SFR, etc.) bloquent ces sites sur demande de l’ ARCOM pour violation du droit d’auteur.

Contournement technique : Les administrateurs créent des miroirs (ex: .tattoo , .food ) pour rétablir l’accès.

Risques : Les clones malveillants (tirexo.supply, wawacity.run) propagent des virus.

Solutions d’accès (non recommandées légalement)

VPN : Indispensable pour débloquer les sites (NordVPN, CyberGhost).

Mises à jour : Suivre les forums (ex: GTLF, Top Infos) ou canaux Telegram pour les nouvelles URL.

Alternatives légales : Privilégiez France TV, ARTE.TV, ou MyCANAL pour un streaming autorisé.

La nouvelle extension en place depuis quelques pour les quatre plateformes Tirexo, Zone Téléchargement, Wawacity Zone-Annuaire est celle .gratis.

Note : Ces adresses peuvent être à nouveau bloquées rapidement. La légalité de ces sites reste contestée.