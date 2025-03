Wiflix : Quelle est la nouvelle adresse du site de streaming ?

Le nom de domaine de Wiflix est bloqué quasiment toutes les semaines par les fournisseurs d’accès à Internet, pour contourner cette sanction les administrateurs remettent en ligne la plateforme régulièrement avec un nouveau domaine.

Avertissement : L’adresse de Wiflix se retrouve fréquemment bloquée en raison de mesures prises pour mettre fin aux agissements des plateformes illégales, les blocages sont imposés par les autorités. Le streaming de Wiflix est considéré comme illicite, ce n’est pas une plateforme officielle à l’instar de Netflix, MyCanal, Prime Vidéo et Disney+ qui eux rémunèrent les droits d’auteur pour diffuser les différents contenus. Les internautes et les administrateurs du site ayant recours à cette activité risquent des sanctions judiciaires, la plateforme est ciblée par des blocages d’URL pour empêcher les internautes français d’y accéder et pour cela les noms de domaine changent chaque semaine. Il est recommandé aux utilisateurs des services de streaming légaux pour accéder à des contenus protégés.

L’adresse encore active de Wiflix au 28 mars 2025 est wiflix-max.top, cette adresse accessible pour le moment ne devrait l’être que temporairement car une nouvelle sanction des autorités ne devrait pas tarder à se mettre en place avec un blocage de cette URL par les FAI. Pour connaître la dernière adresse fonctionnelle de Wiflix, vous pouvez toutefois vous tenir au courant des actualités de la plateforme sur le site wiflix.name sur lequel est communiqué l’URL officielle ou encore sur le Twitter de la plateforme x.com/WiflixStreamm. ​

Il faut également se méfier des contrefaçons par exemple wiflix.eu et wiflix.org qui sont des sites malveillants. Pour accéder aux contenus de streaming gratuit, il est conseillé de privilégier des plateformes telles que France TV, ARTE.TV, ou YouTube pour un streaming légal et sécurisé.