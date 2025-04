Booba, la plus belle carrière en France à l’image de Jay-Z aux States ? Il répond

Même si elles sont de base élogieuse, Booba n’apprécie pas tous les compliments comme celui que vient de faire en le comparant à Jay-Z. Pas vraiment fan, du journaliste spécialisé dans le rap, le boss du 92i a décidé de le recadrer après ses récents à son égard et comme souvent sans mâcher ses mots.

Alors qu’il s’en est déjà à plusieurs reprises à Mehdi Maïzi en allant jusqu’à révéler des informations sur la vie privée de l’animateur de l’émission Le Code sur Apple et lui avoir mis des coups de pression de ne plus le mentionner dans ses déclarations, Booba a récidivé. L’ancien journaliste d’OKLM Radio s’est exprimé dans son programme sur le rap en France et le rap aux États-Unis, plus précisément sur les rappeurs légendaires des deux pays, il a cité Jay-Z et Booba pour donner un exemple de son opinion, les deux plus belles carrières.

Booba ne veut pas être comparé à Jay-Z et le fait savoir à Mehdi Maïzi !

Dans l’extrait vidéo relayé par Booba, Mehdi Maïzi fait la comparaison entre Booba et Jay-Z sur le fait d’avoir réussi à perdurer dans la musique en se renouvelant au fil des années pour évoluer avec l’époque et rester sur le devant de la scène musicale. Selon journaliste les deux rappeurs en sont le parfait exemple sauf que B2O suggère le contraire et ne partage pas le même sur son évolution de carrière par rapport à celle du mari de Beyoncé.

« Me compare pas à Jay-Z arrête de te faire passer pour le savant du rap universel. Jay-Z ça fait des années y vaut plus rien musicalement y chante pas il a zéro mélo il a pas de 92iveyron ni Dolce Camara ça fait bien longtemps qu’il est éteint comme toi », déclare Booba tout en mentionnant Mehdi Maïzi pour l’interpeller et l’informer qu’il n’est pas d’accord avec ses déclarations.