Ce rappeur est le meilleur footballeur d’après Samir Nasri, « il a juste pas de cardio »

Pour Samir Nasri, cela ne fait aucun doute, JuL est le meilleur joueur de football du rap français. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a même dévoilé le principal défaut du rappeur marseillais qui devrait apprécier les éloges à son égard du consultant de Canal Plus.

C’est lors d’un live avec le streamer AmineMaTue pour parler de la Kings League France que Nasri a donné son avis sur le meilleur rappeur/footballeur. L’ex-international français préside l’équipe Foot2Rue et il s’est exprimé avec son compère sur la compétition de football en salle à 7 contre 7. À l’occasion de ce direct diffusé Twitch, ils ont répondu aux questions des internautes et ont notamment démenti la rumeur de la venue d’Hatem Ben Arfa à cet événement, même si Adil Rami avait suggéré que cela est possible.

Jul et le meilleur rappeur au foot

Depuis son départ de Lille 2022, Ben Arfa âgé de 38 ans, n’a jamais officialisé sa retraite sportive et suscite fréquemment des nombreuses spéculations à son sujet, mais semble avoir mis de côté le football pour se consacrer à d’autres activités. Lors de cette cession en live, AmineMaTue et Samir Nasri ont aussi annoncé qu’un ancien joueur de l’équipe de France de football rejoint la Kings League France, le gardien Benoît Costil va évoluer avec l’équipe Foot2Rue avant de s’exprimer aussi sur le foot dans le rap et le niveau des rappeurs, SDM avait notamment rejoint Eleven All Stars 2 pour jouer avec l’équipe d’Amine, mais c’est un autre nom qui est ressorti pendant leur discussion, Jul.

« Le meilleur rappeur au foot, c’est Jul, il est bon Jul… Il est bon, très technique, il a juste pas de cardio » affirme Samir Nasri sur le niveau du rappeur, fan de l’OM qui a dans sa jeunesse évoluait au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille avant d’être obligé de quitter la formation de Commanderie en raison d’une blessure. En 2021, le J avait dévoilé son talent balle aux pieds à l’occasion d’un match des Héros devant le public du stade Vélodrome aux côtés de SCH, Teddy Riner, Tony Parker ou encore Didier Drogba.