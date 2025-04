« Comme Ye », le nouveau clip de Oboy

Découvrez le titre « Comme Ye », le nouveau clip du rappeur Oboy.

Avec 3 disques de platine, 5 singles de diamant, 4 singles de platine et 11 singles d’or, Oboy s’est imposé comme une figure incontournable de la scène musicale.

Aujourd’hui, il revient avec OLYBOY, un album où il se réinvente à travers son alter ego. Disponible le 4 avril, ce projet marque une nouvelle étape pour Oboy, qui dévoile une facette plus intime et aboutie de son univers. OLYBOY n’est pas seulement le nom de l’album, c’est aussi le personnage à travers lequel Oboy explore toutes les dimensions de son identité artistique. 18 titres, 8 featurings : Josman, Merveille, Leto, Lil Gotit, 1PLIKÉ140, Keeqaid, Gisa, Beskri et une direction artistique ultra-travaillée qui fait de cet album son projet le plus complet à ce jour.

Côté live, il entamera une tournée dès avril, avec des dates déjà annoncées en headliner sur des festivals comme le Printemps de Bourges, Yardland, Francofolies de La Rochelle et Dour, et bien d’autres à venir…