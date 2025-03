Des images de Koba LaD et Mohamed Amra en prison ont fuité

Le nom de Koba LaD agite la presse française depuis plusieurs jours depuis qu’il est cité dans l’affaire Mohamed Amra et que les enquêteurs ont décidé de le mettre en examen après l’avoir interrogé. Les liens entre les deux hommes ont été établis, ils se sont rencontré en prison et des images viennent de fuiter sur le web de leur passage en commun derrière les barreaux.

La vidéo de Koba LaD et Mohamed Amra dans la même cellule !

Incarcéré depuis le mois de septembre dernier après avoir causé un accident de la route mortel puis sa condamnation à une peine 15 mois d’emprisonnement par le tribunal pour la séquestration de son ancien manager, Koba LaD est loin d’en avoir terminé avec ses problèmes judiciaires, son nom a fait surface dans une sombre affaire. La semaine passée, les forces de l’ordre ont sorti le rappeur de sa détention pour le placer en garde à vue, il est soupçonné d’avoir des liens avec l’évasion de Mohamed Amra.

Koba LaD est dans l’attente d’être jugé pour homicide involontaire aggravé pour le tragique accident de la route du 10 septembre 2024 qui a causé la mort de son styliste William Dogbey mais avant de connaitre sa sentence pour ce drame, il fait face d’autres accusations de la justice. Le petit ami de Wejden est mis en examen par le juge dans le cadre de l’évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, le rappeur est suspecté d’association de malfaiteurs dans le but de commettre un délit puni de 4 années de prison. Avant de connaitre des nouveaux détails de l’avancement de la procédure et sur la possible impliquant du chanteur dans ce dossier, des images de son passage en détention en 2023 à la prison de la Santéavec Amra viennent d’être révélées par Paris Match.

La séquence exclusive de Paris Match démontre que Koba LaD a bien fréquenté Mohamed Amra lors de son incarcération en 2023 avant l’évasion de ce dernier et que les hommes ont partagé la même cellule.