Médine se moque de la condamnation de Marine Le Pen

La lourde sentence est tombée pour Marine Le Pen et Médine jubile. Le rappeur du Havre n’a pas manqué de réagir à l’annonce de la condamnation de la présidente du Rassemblement National pour exprimer sa satisfaction à son éligibilité pour la prochaine campagne présidentielle en 2027.

Médine rigole de la lourde sentence contre Marine Le Pen

Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à la présidentielle 2027, elle vient d’être jugée coupable ainsi que 8 autres députés européens dans l’affaire de détournement de fonds publics dans le dossier des assistants parlementaires du Front National/Rassemblement National. La justice n’a pas été clémente avec l’ancien membre du FN, elle écope d’une peine de 4 ans de prison, dont 2 ferme sous bracelet électronique ainsi que 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate. Elle est déjà éliminée de la course à la prochaine présidentielle et ne pourra pas représenter le RN aux prochaines élections. La politicienne n’a pas fait de commentaire à l’annonce du verdict et a même quitté le tribunal avant qu’il soit prononcé et elle a ensuite tweeté pour déclarer sa prise de parole ce soir dans le JT de 20h sur TF1.

La condamnation a suscité une vague des réactions sur les réseaux, certains se sont indignés de cette lourde peine et d’autres comme Médine ont fait part de leur satisfaction. « Elle l’a eu son quinquennat » a-t-il commenté sur X de manière ironique sur le fait d’être élu président de la République pendant 5 ans, un rêve que Marine Le Pen sera incapable de concrétiser suite à son inéligibilité. « Aïd Moubarak » a ajouté Médine dans un tweet avec le message que Marie Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics.

En 2022, lors de la campagne présidentielle, Médine avait déjà ciblé Marine Le Pen en appelant à voter contre le RN, et en 2019 dans le clip KYLL avec Booba, il avait mis une scène une piñata frappée par des enfants à l’effigie de la présidente du RN.