Vald explose le score avec Pandémonium, « c’est du kiff de bédave »

Le retour très attendu de Vald est réussi, le rappeur du 93 a dévoilé ce vendredi 28 mars son nouvel opus intitulé, « Pandemonium« , un projet de 17 titres avec un seul invité, Suikon Blaz AD sur le single « 93 milliards » qui vient de réaliser le meilleur démarrage du rap français en 2025.

Avant de connaitre les chiffres des ventes de la première semaine exploitation de l’album, Vald s’offre déjà un beau démarrage avec « Pandemonium« , l’album a totalisé 3,35 millions de streams en seulement 24 heures sur l’application de streaming, Spotify, il s’agit du meilleur lancement sur une journée pour album de rap français depuis le début de l’année sur la plateforme.

Vald veut désormais faire passer un message de prévention sur la consommation de cannabis

À l’occasion de la sortie de cet opus, Vald s’est confié au micro du média Konbini. L’artiste s’est exprimé sur l’élaboration de cet album, son retour après une longue absence musicale, l’influence que peut avoir sa musique sur la nouvelle génération d’auditeurs et notamment sur le fait de fumer du cannabis, un sujet fréquemment cité dans les paroles de ses morceaux depuis le début de sa carrière.

« Je n’ai pas une responsabilité directe, car je suis déjà irresponsable, mais j’admets que le mouvement influence les jeunes à fumer. », a expliqué Vald sur le « bédo » et sa responsabilité d’en parler dans ses titres avant d’ajouter sur le sujet de la « bédave », « Bien sûr que c’est du kiff de bédave, mais j’essaie d’en dire un peu autre chose pour faire gamberger les jeunes, mais je ne peux pas faire plus. ». Vald a précisé qu’avec le temps, il a gagné en maturité et a pris du recul sur le sujet, il souhaite désormais prévenir les auditeurs sur l’impact néfaste d’une telle consommation.