Bianca Censori n’est pas terrifiée par les propos chocs de Kanye West

Alors qu’il a eu quatre enfants pendant son union avec Kim Kardashian, Kanye West exprimé ses regrets d’avoir fondé une famille avec son ex-femme. Cette déclaration choquante n’a pas perturbé sa compagne actuelle, Bianca Censori qui semble toujours aussi déterminer à construire sa propre famille avec son mari, selon les dernières rumeurs des médias américains.

« C’est ma faute. Après seulement deux mois de relation, je savais déjà que je ne voulais pas fonder une famille avec elle. », a ouvertement déclaré Kanye West sur sa relation passée avec Kim Kardashian. Des propos qui devraient choquer sa femme, Bianca Censori sauf que depuis son mariage avec Ye fin 2022, la jeune femme semble toujours vouloir accueillir son premier enfant avec le rappeur.

Bianca Censori reste convaincu de vouloir un enfant de Kanye West et que cela va l’aider !

Le couple Kanye West et Bianca Censori est tristement connu dans la presse pour leur apparition publique provocante, cette dernière assume s’afficher dans des tenues osées et transparentes comme à la cérémonie des Grammy Awards 2025, le rappeur lui enchaine les déclarations polémiques avec des revendications antisémites ou encore des attaques contre les autres rappeurs. Ces dernières semaines, des tensions auraient éclaté dans leur vie privée au point que l’information d’un divorce a circulé avec instance malgré le démenti d’un proche. L’architecte australienne souhaite résoudre les problèmes de leur couple et espère depuis quelque temps avoir un enfant de Ye afin de bâtir une famille.

C’est le Daily Mail qui a révélé cette information en citant une personne proche de Kanye West et Bianca Censori. Cette dernière rêve de devenir mère et pense que le fait de devenir une nouvelle fois père va permettre à Kanye West de retrouver une certaine stabilité, notamment mental. « Bianca encourage Kanye à avoir un nouveau bébé, persuadée que cela pourrait sauver leur relation. » décrit la source du journal avant de témoigner, « Elle pense qu’avoir un autre enfant l’apaiserait et l’empêcherait de se mettre en danger par ses actes. Elle sait à quel point il est un père incroyable et estime qu’il se comporte différemment avec ses enfants, étant plus attentif et moins susceptible d’agir de manière à causer du tort ».