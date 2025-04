La vidéo touchante de Tiakola à la rencontre d’un jeune fan hospitalisé

En marge de sa tournée nationale avec deux dates sensationnelles à l’Accor Arena devant plus de 40 000 personnes, Tiakola a fait preuve d’une belle générosité en exauçant le souhait d’un jeune admirateur gravement malade.

La rencontre exceptionnelle de Tiakola avec un enfant malade pour lui apporter un peu de bonheur !

Alors qu’il enchaîne les concerts ces derniers mois, Tiakola a pris le temps d’offrir un moment privilégié à l’un de ses fans. Un jeune garçon, hospitalisé pour une maladie grave, n’avait malheureusement pas pu assister au concert de l’ancien membre du groupe 4 Keus à Paris, dans la salle de l’Accor Arena. Interpellé par la tristesse de l’enfant de ne pas pouvoir venir le découvrir sur scène, le rappeur a décidé de se mobiliser, il est allé à la rencontre de ce fan.

En effet, après avoir été informé de la situation du petit garçon, Tiakola s’est déplacé pour lui rendre visite et faire le bonheur de l’enfant tout heureux d’avoir la surprise de rencontrer en personne son idole. « C’est qui, pourquoi tu ne chantes pas ? » commente un proche à l’encontre du garçon gêné de se trouver face au rappeur avant de finalement chanter avec lui. Un beau geste de la part de Tiakola dont les amis du jeune fan ont partagé les images sur les réseaux pour saluer son action et le remercier pour leur avoir offert un moment magique et un souvenir inoubliable.

Tiakola a non seulement réalisé le rêve du jeune fan mais lui a également offert un moment d’évasion face à la maladie.