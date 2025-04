Ninho réagit au décès du jeune Sékou dans une bagarre de quartier

En début de semaine, un adolescent de 17 ans, nommé Sékou, a tragiquement perdu la vie. Le jeune homme a été poignardé dans une rixe d’une dizaine de jeunes devant le lycée des métiers Louis-Armand à Yerres dans l’Essonne, ce drame a suscité la réaction de Ninho, le rappeur a pris la parole pour faire passer un message.

Le décès de Sékou est survenu suite à une altercation à la sortie des classes, vers 16h30, l’incident a conduit à 6 interpellations, selon le parquet d’Évry. Originaire du quartier des Hautes-Mardelles à Brunoy, la victime n’était pas scolarisée dans cet établissement scolaire et a succombé à ses blessures malgré l’intervention des secours. Cette nouvelle tragédie s’inscrit dans un climat tendu entre deux quartiers rivaux, celui des Hautes-Mardelles de Brunoy et des Tournelles de Yerres, où les tensions entre bandes sont fréquentes. Le vice-président du conseil départemental de l’Essonne, a exprimé son inquiétude face à la recrudescence des rixes dans la région, évoquant le risque de représailles. Une réunion sur ce sujet était déjà programmée le jour même.

Le message fort de Ninho à la jeunesse pour stopper les violences !

Face à cette triste actualité, Ninho, artiste originaire de l’Essonne, a adressé un message poignant pour tenter d’apaiser les tensions. Le rappeur a exhorté les jeunes à mettre fin à ces violences inutiles et à se reconcentrer sur leur avenir : « Les petits frères, il faut que ça s’arrête à un moment donné. Vous devez prendre conscience que ce n’est pas la vie. Vous gâchez les meilleures années de votre vie. », a-t-il tout d’abord écrit pour essayer de convaincre les jeunes des quartiers de stopper les hostilités avant de poursuivre, « Dans 2/3 ans, vous allez commencer à bosser, vous regretterez tout ce temps perdu. Les musiques, les clips, les jeux, les films, ça doit rester dans vos écrans et vos oreilles ».

Ninho a ensuite demandé aux jeunes de se reprendre pour construire leur avenir et mieux utiliser leur temps libre au lieu de se battre, « Celui qui vous dit que c’est impossible de s’en sortir, c’est un menteur ! Vous avez des exemples dans le Val d’terres de mecs qui ont plus que réussi. Vous êtes encore jeunes ! À votre âge, vous avez énormément de temps libre. Utilisez-le pour ce que vous aimez réellement ! Dans 10 ans, vous allez vous croiser et dire « pu*ain, on était fous frérots ». Et ça, c’est pareil partout. ».