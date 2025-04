Beyoncé et LeBron James présents aux soirées osées Freak Offs de Diddy

Nouvelle révélation troublante sur les fameuses soirées Freak Offs de Diddy auxquelles auraient participé Beyoncé et LeBron James selon un récent témoignage de l’un des accusateurs du célèbre producteur américain actuellement incarcéré pour trafic sexuel.

C’est un récit troublant de plus qui vient s’ajouter à la longue liste des déclarations choquantes au sujet des soirées blanches organisées par Diddy. Sean Combs de son vrai nom a réussi à faire rejeter une plainte dernièrement, mais dans une autre plainte d’un dénommé Joseph Manzaro, originaire de la Floride celui-ci accable encore le rappeur et décrit l’humiliation qu’il a subi lors d’une soirée « Freak Offs », le média TMZ a recueilli sa déclaration, il cite les noms d’autres célébrités présentes lors d’un événement, Beyoncé, LeBron James et Gloria Estefan y ont assisté selon ses propos.

Nouveau témoignage accablant contre Diddy et ses pratiques indécentes qui ont choqué Beyoncé !

Diddy croule sous les plaintes à son encontre, notamment pour des agressions sexuelles. Joseph Manzaro vient de faire des révélations sur une soirée Freak Offs au mois d’avril 2015 à Miami, il accuse le rappeur de l’avoir fait subir des humiliations et de viol. Les faits ont eu lieu à l’occasion de la fête d’anniversaire de Sean Combs, Beyoncé et LeBron James étaient invités à l’événement, ils ont été témoins de scènes obscènes selon Manzaro.

Joseph Manzaro décrit avoir été drogué avant d’être emmené à la soirée de Diddy avant qu’un masque à la forme d’un pénis ne lui soit accrocher sur le visage, il affirme avoir rencontré LeBron James en serviette de bain qui lui aurait déclaré, « Vous feriez mieux de faire quelque chose à ce sujet » avant de croiser Beyoncé, « Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi cet homme blanc à moitié nu avec un masque de pénis est-il devant moi ? », aurait-elle déclaré, passablement agacé.

Les avocats de Puff Daddy ont dénoncé une tentative « dépravée » de Joseph Manzaro de tenter de faire les gros titres dans la presse, « Cette plainte démontre les longueurs dépravées auxquelles certains plaignants sont prêts à aller pour obtenir des gros titres et un gain financier. M. Combs attend avec impatience son jour au tribunal où ces mensonges et les motifs pervers derrière eux seront exposés. » a réagi l’un des représentants du rappeur face aux nouvelles allégations contre son client qui a gagné son procès contre une accusatrice anonyme n’ayant pas respecté le délai demandé par le tribunal pour dévoiler son identité après sa plainte civile.

Diddy est toujours en détention dans une prison de New York en attendant son procès pénal programmé pour le mois de mai 2025, il devra répondre à des accusations de trafic sexuel et de racket.