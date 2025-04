Koba LaD sort du silence : « La presse adore les fausses rumeurs qui choquent »

Après la polémique de son lien avec l’évasion de Mohamed Amra et sa rencontre avec ce dernier en prison, Koba LaD est sorti du silence pour adresser un message aux fans et à la famille de la victime de l’accident de la route mortel qu’il a causé au mois de septembre 2024.

Il y a quelques jours, la presse a annoncé le placement en garde à vue de Koba LaD dans le cadre de l’enquête de l’évasion sanglante de Mohamed Amra. Le narcotrafiquant a pris la fuite lors d’une attaque d’un fourgon pénitentiaire au fusil d’assaut, deux agents ont perdu la vie pendant cette fusillade.

Koba LaD va dédier son concert à l’Adidas Arena aux proches de la victime de son accident de la route !

Après une cavale de 9 mois, le truand surnommé « La Mouche » a été retrouvé et interpellé par la police en Roumanie au mois de février avant d’être emprisonné en attendant son jugement. La justice suspecte Koba LaD d’être en lié à cette évasion et les deux hommes se sont connus en prison, ils ont partagé la même cellule.

Le rappeur aurait apporté un soutien financier à Mohamed Amra pour l’aider dans sa cavale, la justice l’a mis en examen dans ce dossier pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit. Face aux accusations, les avocats de Koba LaD déploré un dossier basé sur sa notoriété et non sur des preuves concrètes. En détention provisoire pour homicide involontaire aggravé après un accident de voiture ayant causé la mort de son styliste, Koba a pris la parole pour donner de ses nouvelles sans s’exprimer sur cette affaire.

Le rappeur fustige les révélations de la presse !

Koba LaD vient d’annoncer le report de son concert à l’Adidas Arena prévu initialement le 3 avril 2025, le concert est décalé au 20 février 2026. Cet événement sera dédié à Will, son styliste décédé dans le tragique accident de la route au mois de septembre. Les billets de la première date sont valables pour la nouvelle date, la demande remboursement est également possible auprès du point de vente où vous avez effectué votre achat.

« Pour Will, en sa mémoire, j’espérais plus que tout être avec vous demain à l’Adidas Arena. Ma parole et mes engagements n’ont aucun effet sur la justice en ce moment, et la presse adore les fausses rumeurs qui choquent. Comme je l’ai déjà dit, tous les bénéfices de ce concert seront dédiés aux enfants et à la famille de Will. » décrit le communiqué relayé sur les réseaux par Koba LaD.