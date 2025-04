Young Scooter : l’appel d’alerte à la police qui a causé sa mort était faux

Nouveau rebondissement dans la mort du Young Scooter, annoncé tout d’abord abattu par la police le 28 mars dernier, le rappeur est décédé en réalité décédé suite à une blessure à la jambe et c’est désormais la vérité sur la raison de l’intervention des forces l’ordre lors de ce drame qui vient d’être révélée, l’appel d’alerte au 911 était un faux témoignage.

La semaine passée, une nouvelle tragédie a marqué le rap aux États-Unis suite à l’annonce de la mort de Young Scooter, âgé de 39 ans. Face aux rumeurs après le drame sur une possible bavure policière, un représentant des forces de l’ordre a rapidement démenti la rumeur lors d’une conférence de presse pour expliquer que le décès du chanteur a été causée par une blessure, il s’est en effet blessé lui-même à la jambe en glissant au moment de grimper par-dessus un grillage afin d’échapper à la police. L’affaire classée comme un accident dans un premier temps vient d’être relancée par des nouveaux éléments.

Young Scooter est mort pour rien, le message d’alerte à la police était faux !

L’intervention des agents de police a eu lieu suite à un appel au 911 d’une jeune femme, cette dernière vient d’être identifiée, il s’agit de Demi Blanco, candidate de la télé-réalité Zeus « Baddies ». Dans l’enregistrement de son appel, elle allègue qu’une femme dévêtue et blessée aux visages est trainée dans la rue par un individu. Elle poursuit en affirmant que la victime tente de fuir, mais qu’elle est prise en otage par son agresseur.

« On dirait qu’ils sont en train de se battre sous drogues. La fille est blessée. Elle saignait abondamment de la tête. Elle essaie de s’enfuir et elle est retenue en otage. », peut-on entendre dans l’audio de cet appel alors que dans un live sur les réseaux, elle a expliqué avoir été agressée, d’où son appel à la police. L’enregistrement audio est bien différent de son témoignage et les forces de l’ordre auraient alerté pour rien. À la vue de la police, le rappeur a paniqué et a décidé de fuir, mais pour rien, car le message d’alerte était un mensonge.

La police d’Atlanta a procédé à l’arrestation de la jeune femme pour ce prétendu faux appel au 911 ayant conduit à la mort Young Scooter.