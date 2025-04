Nasdas scandalise pour avoir laissé une fille mineure afficher sa poitrine en live

Deuxième influenceur français le plus populaire sur Snapchat avec 9 millions d’abonnées, Nasdas fait sensation sur Twitch depuis son arrivée sur la plateforme, mais le jeune homme vient encore de faire polémique avec son dernier live pour avoir laissé une fille encore mineure exposée en public sa poitrine.

Nasdas choque les internautes en laissant une mineure se déshabiller en direct sur Twitch !

Alors que Nasdas a rejoint Twitch, il y a seulement quelques semaines, le célèbre snapchateur est a déjà réussi à être numéro 1 dans le monde à l’occasion d’un direct avec plus de 220 000 personnes. Ce succès de l’influenceur est toutefois entaché par un nouveau scandale, habitué à filmer son quotidien et celui de ses amis dans la banlieue de Perpignan à Saint-Jacques, il a dépassé certaines limites de la pudeur avec son équipe, la team Nasdas.

En effet, la nuit dernière, Nasdas s’est encore attiré les foudres de ses détracteurs. Devant plus de 220 000 spectateurs, l’une des membres de son équipe encore mineure a soulevé son tee-shirt pour afficher devant tout le monde et en direct sa poitrine, l’influenceur a déploré ce geste, mais cela ne l’a pas empêché de subir une vague des critiques. Les centaines d’internautes ont interpellé la plateforme Twitch pour demander son bannissement et la clôture de son compte. « FLASH – En live sur Twitch hier soir avec le Snapchateur #Nasdas, Assya a exposé publiquement sa poitrine devant plus de 220 000 spectateurs, dont des mineurs. Est-ce normal @TwitchFR » a questionné le compte AlertesPedo sur X avec une capture d’écran floutée de la séquence incriminée pour alerter Twitch dans un message qui a dépassé le million de vues ce matin avec des centaines de réactions d’indignations contre les agissements de Nasdas.