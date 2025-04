Ninho collabore avec Burger King et dévoile le menu Jefe King

Ninho et Burger King, c’est fait ! Le rappeur français, recordman des certifications en France vient d’annoncer une collaboration inédite avec la célèbre chaîne de restauration rapide pour la création d’un menu.

Alors qu’il a créé sa propre chaîne de restauration rapide avec le Jefe Burger avec le chef Xavier Pincemin pour la création des menus, un fast-food spécialisé dans les burgers gourmets et halal en collaboration, qui compte pour le moment cinq adresses en France, trois en région parisiennes, un à Bordeaux et un autre à Lille, Ninho a décidé de s’associer à Burger King pour un autre projet culinaire.

Ninho offres des places au Stade de France avec son menu Burger King !

En effet, l’enseigne concurrente à McDonald’s vient d’annoncer un nouveau menu de luxe avec des nuggets au caviar en édition limitée et un autre menu en association avec Ninho. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, Ninho apparait en train de présenter le menu Jefe King avec une soirée exclusive à Paris à cette occasion. Les internautes peuvent s’inscrire sur le site de Burger King pour être sélection afin de gouter ce burger (ce samedi 5 avril 2025) et d’obtenir avec une place « PELOUSE OR » pour l’une des deux dates de son concert événement à venir au Stade de France (les 2 et 3 mai 2025) compris dans le menu au prix de 60 euros. Plus aucune place n’est en vente pour les deux concerts, mais NI offre donc des nouveaux billets par l’intermédiaire de ce partenariat inédit avec Burger King.

« Nous organisons une soirée goatesque le 05/04/2025, dans un resto BK Parisien. Au programme : 1 menu Jefe King + 1 place de concert en Pelouse Or pour 60€. Pour avoir une chance d’être tiré au sort et d’accéder à la vente : Inscris toi ! » décrit le concours pour gagner une place, vous pouvez vous inscrire sur le site : jefeburgerking.fr.