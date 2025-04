Rosalía et Jul, c’est validé !

Nouvelle validation internationale pour Jul ! Le plus gros vendeur d’albums du rap français vient tout juste de présenter son prochain album et d’ajouter une date de concert au stade Vélodrome de Marseille qu’il a obtenu le soutien de Rosalía qui apprécie sa musique comme elle le prouve avec l’écoute avec l’un des grands tubes du rappeur.

Rosalía sous le charme de Jul, touchée par les paroles d’un de ses tubes !

« Le regret de ne pas avoir choisi le français comme option » commente Rosalía qui écoute Jul dans une vidéo publiée sur son compte TikTok suivi par plus de 32 millions d’internautes. Dans la courte séquence, la star espagnole écoute le morceau « Toto et Ninetta » du rappeur Marseillais, un titre paru en 2018 sur l’album « Inspi D’Ailleurs« .

« Même le matin elle pense à toi. Et la nuit, elle rêve de toi. Tu vois pas, elle est folle de toi. Elle t’aime vraiment, elle est faite pour toi. Même le matin elle pense à toi. Et la nuit, elle rêve de toi. Tu vois pas, elle est folle de toi. Elle t’aime vraiment, elle est faite pour toi » chante Jul dans le refrain de cet extrait qui fait regretter Rosalía de ne pas appris la langue française à l’école pour comprendre les paroles du rappeur.

La séquence insolite est devenue virale sur la toile, la vidéo a cumulé plus de 3 millions de visionnages en quelques heures et des milliers de « J’aime ». Jul n’a pas réagi à cette dédicace, mais cela pourrait l’inspirer pour une collaboration inédite, l’interprète espagnole qui a connu le succès avec son album « El mal querer » et le hit « La Noche de Anoche » en connexion avec Bad Bunny.